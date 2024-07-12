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В России
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22 минуты назад
В Белгородской области военнослужащий открыл стрельбу и сбежал из части
Стрельба произошла в пункте военной дислокации в Белгородской области произошла стрельба, есть погибшие и раненые. В одном из районов объявили план "Перехват".
Вечером 11 июля в казарме военные распивали спиртное, между ними вспыхнул конфликт на бытовой почве. Контрактник открыл огонь по сослуживцам, ранив нескольких человек. После этого он выбежал из помещения и застрелил дежурных.
В результате стрельбы в воинской части погибли трое военных, еще несколько человек получили ранения. В регионе объявили план «Вулкан», заблокированы все трассы.
Сбежавшего после стрельбы зовут Алексей Журавлев. Он был судим за грабеж и собирался добровольно отправиться в зону специальной военной операции (СВО).
По словам друга мужчины, Журавлев пошел служить по контракту в 2023 году. До этого он работал сборщиком ПВХ-конструкций в компании по производству и установке окон в Чебоксарах. Товарищ контрактника подчеркнул, что мужчина не был замечен в конфликтах, чаще всего выступал «за справедливость».
«Приезжал в отпуск, мы с ним виделись. Ни о каких конфликтах с сослуживцами он не говорил. Как оказался в части в Белгородской области? Не знаю», — поделился он.
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