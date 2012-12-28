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В России
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сегодня, 15:05

РФ приостановила японский морской промысел в районе Курил

Россия приостанавливает для Японии промысел морской капусты из-за ремонта на маяке.

Россия решила с 15 июля приостановить сотрудничество с Японией по морскому промыслу в районе острова Сигнальный Малой Курильской гряды из-за неработающего маяка, - говорится в сообщении МИД России.

В министерстве пояснили, что недавно японская сторона по дипломатическим каналам запросила информацию в связи с «отключением света» на маяке, расположенном на острове Сигнальный. При этом, как указали в МИДе, сообщений о неисправности от других участников судоходства в этом районе не поступало.

"От российской стороны "потребовали" возобновить его стабильную работу для обеспечения безопасного мореплавания, в том числе осуществляемой в этом районе японскими рыбаками добычи морской капусты. В связи с этим российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приняла решение приостановить с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ на маяке", — говорится в сообщении.

В МИДе уточнили, что в районе острова Сигнальный японские рыбаки традиционно добывают морскую капусту на компенсационной основе, - передает РБК.

Россия еще прошлым летом приостановила реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Российский МИД тогда объяснил это тем, что Токио взял линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием документа о предоставлении технической помощи Сахалинской области. Позже действие соглашения было возобновлено, поскольку Япония произвела соответствующие выплаты.

В декабре Токио и Москва договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне друг друга на 2024 год. Так, страны решили сократить квоты на вылов на взаимной основе на 6 тыс. т — с 50 тыс. в 2023-м до 44 тыс. в 2024 году. В прошлом году сокращение квот по сравнению с 2022 годом составило 25 тыс. т с каждой стороны.
Япония
Курилы
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