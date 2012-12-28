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В России
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19 минут назад
Объем наличных в России сократился на ₽600 млрд с начала года
За январь—июнь объем наличных на руках у россиян сократился почти на 600 млрд рублей.
Гораздо чаще в России происходил прирост наличности на руках у населения: например, за 2020 год на фоне пандемии показатель увеличился на 2,8 трлн рублей, а во второй половине 2022 года — на 2,3 трлн рублей.
На 1 июня 2024 года объем наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах банков составлял 17,76 трлн рублей, - свидетельствуют данные ЦБ РФ о денежной базе в широком определении. За январь—май показатель сократился на 559,8 млрд руб. Этой статистики за июнь еще нет, но динамику наличности можно оценить по данным регулятора о состоянии ликвидности в банковском секторе. Из них следует, что с 1 по 30 июня объем наличных на руках у населения уменьшился еще на 10,5 млрд рублей.
Объем наличных денег в обращении начал уменьшаться в сентябре 2023 года — это произошло впервые за полтора года. С тех пор процесс изъятия, а не эмиссии наличных денег наблюдался каждый месяц, за исключением января и апреля, - следует из данных регулятора.
Основная причина этого процесса — повышение процентных ставок, - считают эксперты.
Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику во второй половине прошлого года: с июля по декабрь ключевая ставка поднялась с 7,5 до 16% годовых. Потом ЦБ взял паузу, но давал сигналы рынку, что показатель может быть пересмотрен вверх, а высокие ставки в России могут сохраняться достаточно долго. К третьей декаде июня средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков достигла 16,9% — это рекордный уровень с марта 2022 года, - следует из данных Банка России.
Эксперты полагают, что доля наличных в общем объеме денежной массы сейчас находится на историческом минимуме — 16,1%.
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