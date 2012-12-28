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В России
33
19 минут назад

Объем наличных в России сократился на ₽600 млрд с начала года

За январь—июнь объем наличных на руках у россиян сократился почти на 600 млрд рублей.

Объем наличных денег в обращении в России в январе—июне 2024 года сократился на 570,3 млрд рублей, - следует из расчетов РБК на основе статистики Центробанка. Если смотреть на динамику по полугодиям, это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет: больше было только в первой половине 2015 года — тогда объем наличных снизился на 1,2 трлн руб. Переток денег из наличной в безналичную форму с тех пор наблюдался трижды, самый заметный был немногим больше 300 млрд рублей (в январе—июне 2019 года).

Гораздо чаще в России происходил прирост наличности на руках у населения: например, за 2020 год на фоне пандемии показатель увеличился на 2,8 трлн рублей, а во второй половине 2022 года — на 2,3 трлн рублей.

На 1 июня 2024 года объем наличных денег в обращении с учетом остатков средств в кассах банков составлял 17,76 трлн рублей, - свидетельствуют данные ЦБ РФ о денежной базе в широком определении. За январь—май показатель сократился на 559,8 млрд руб. Этой статистики за июнь еще нет, но динамику наличности можно оценить по данным регулятора о состоянии ликвидности в банковском секторе. Из них следует, что с 1 по 30 июня объем наличных на руках у населения уменьшился еще на 10,5 млрд рублей.

Объем наличных денег в обращении начал уменьшаться в сентябре 2023 года — это произошло впервые за полтора года. С тех пор процесс изъятия, а не эмиссии наличных денег наблюдался каждый месяц, за исключением января и апреля, - следует из данных регулятора.

Основная причина этого процесса — повышение процентных ставок, - считают эксперты.

Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику во второй половине прошлого года: с июля по декабрь ключевая ставка поднялась с 7,5 до 16% годовых. Потом ЦБ взял паузу, но давал сигналы рынку, что показатель может быть пересмотрен вверх, а высокие ставки в России могут сохраняться достаточно долго. К третьей декаде июня средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков достигла 16,9% — это рекордный уровень с марта 2022 года, - следует из данных Банка России.

Эксперты полагают, что доля наличных в общем объеме денежной массы сейчас находится на историческом минимуме — 16,1%.
экономика
наличные
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