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В России
49
55 минут назад

В РФ нелегальным мигрантам могут запретить работать в двух сферах

В России могут ввести контроль за соблюдением миграционного законодательства пользователями цифровых платформ-агрегаторов, в числе которых курьеры и таксисты.

Цифровые платформы-агрегаторы могут обязать контролировать соблюдение их пользователями, например таксистами или курьерами, миграционного законодательства. Об этом говорится в новой версии законопроекта о платформенной занятости, - пишут "Ведомости" со ссылкой на документ.

Новый вариант законопроекта действительно предусматривает обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства, - рассказал представитель Минтруда. Это позволит исключить оказание услуг мигрантами, которые не имеют необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России, - пояснил он.

Требование к платформам следить за чистотой оформления приезжих – не единственное изменение в документе. Кроме него, авторы законопроекта предложили еще ряд новых обязательств для агрегаторов. Количество пунктов, которые площадкам необходимо будет выполнять, увеличилось с 11 в прежней версии до 19 в последней. Разногласия по поводу прав и обязанностей платформ были ключевым моментом в дискуссии по поводу нового регулирования. К примеру, платформы будут обязаны предоставлять преференции тем пользователям, которые самостоятельно делают взносы в пенсионные, социальные и медицинские программы страхования. Ранее предполагалось, что это будет только правом площадок.

По данным издания, обсуждение законопроекта, которое длилось около двух лет, сейчас приближается к финальному этапу и внесению в Госдуму.

Руководитель рабочей группы по разработке документа Андрей Исаев заявил, что концепцию в целом одобрили на совещании у председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева. Он поручил внести законопроект в Госдуму, подчеркнув, что это только начало регулирования сферы и документ будет совершенствоваться по мере развития платформенной занятости.

По словам Исаева, документ внесут в Госдуму до конца сессии, которая заканчивается 4 августа. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Версия, которая обсуждалась 10 июля, не является финальной, так как "социальные партнеры" (представители профсоюзов и др.) высказали замечания к проекту, - отметил Исаев. Собеседники издания подчеркнули, что в документ будут вносить небольшие изменения, к примеру, будет предусмотрена возможность платформенных занятых вступать в профсоюзы.
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