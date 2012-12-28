На случай заморозков и засухи: какие цифровые решения заинтересовали липецких аграриев?

«Ростелеком» принял участие в ежегодной выставке «День Липецкого поля». Специалисты провайдера провели на территории форума презентации инновационных решений для управления процессами в земледелии и животноводстве. Внедрением таких сервисов занимается отдельное подразделение компании — экспертный офис «Агропромышленный комплекс».

Чаще других представители липецких агрокомпаний интересовались технологией точного внесения удобрений, локальными метеостанциями и беспилотными системами с платформенным управлением.

Так, сократить расход удобрений поможет электронная карта угодий, на которой земля, в зависимости от ее плодородности, будет поделена на зоны. Решение позволяет измерить освещенность, увлажненность почвы и другие показатели, которые влияют на рост растений. После проведенного анализа система определит участки, которым требуется меньше удобрений. Повысить урожайность помогут и беспилотники большой грузоподъемности, а также дрон-платформы. С ними обработка полей станет максимально точной.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровые технологии помогают работать эффективнее как крупным агрохолдингам, так и небольшим фермерским хозяйствам. Например, любому сельхозпредприятию пригодятся локальные метеостанции. Они способны мониторить более 10 показателей: от температуры и влажности до уровня УФ-излучения и скорости ветра; в режиме реального времени отображать полученные данные в специальном приложении».

Представителям животноводческих комплексов специалисты «Ростелекома» презентовали сервис неинвазивного взвешивания. Он предполагает оснащение свинарников и коровников цифровыми камерами с модулями видеоаналитики. Устройства размещаются над зоной кормления животных, определяя их габариты и вес. Все показатели можно отслеживать онлайн и при необходимости корректировать схему кормления скота. Похожую систему используют и для контроля за птицефабриками, на которых машинное зрение может определить погибших животных.

ПАО «Ростелеком». Реклама