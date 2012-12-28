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В России
15
10 минут назад

ФАС возбудила антимонопольное дело за копирование упаковки печенья «OREO»

Конкурент ввел в оборот печенье "Умка" с похожим дизайном упаковки.

Правообладатель бренда "OREO" (С 2015 года производится на российской фабрике "Большевик" во Владимирской области), сообщил о том, что его конкурент ввел в оборот печенье "Умка".

Уточняется, что в дизайне его упаковки использовались элементы, имитирующие товарные знаки печенья "OREO". В частности, цветовое оформление наименования товара и упаковки в целом; взаимное расположение элементов; имитация слогана, - говорится в официальном Телеграм-канале ФАС России.

ФАС возбудила в отношении производителя печенья "Умка" дело о нарушении антимонопольного законодательства, - отмечается в сообщении ведомства.

Комиссия службы проверит деятельность субъекта на наличие нарушений Закона о защите конкуренции.
ФАС
антимонопольное дело
экономика
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