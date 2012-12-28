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В России
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10 минут назад
ФАС возбудила антимонопольное дело за копирование упаковки печенья «OREO»
Конкурент ввел в оборот печенье "Умка" с похожим дизайном упаковки.
Уточняется, что в дизайне его упаковки использовались элементы, имитирующие товарные знаки печенья "OREO". В частности, цветовое оформление наименования товара и упаковки в целом; взаимное расположение элементов; имитация слогана, - говорится в официальном Телеграм-канале ФАС России.
ФАС возбудила в отношении производителя печенья "Умка" дело о нарушении антимонопольного законодательства, - отмечается в сообщении ведомства.
Комиссия службы проверит деятельность субъекта на наличие нарушений Закона о защите конкуренции.
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