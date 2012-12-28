Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
17-летний подросток спас из воды девочку, но сам утонул
Происшествия
Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Общество
В раскоп энергетиков упал мальчик
Общество
Налоговик обвиняется в содействии черным банкирам
Происшествия
Более чем на шести десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: утонул, спасая, авария с автомобилем ГАИ и программа Дня города
Общество
Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
Общество
За 10 дней июля в Липецкой области родился 201 малыш, в том числе три двойни
Общество
Под окнами мэрии Липецка водители уничтожили часть газона
Общество
26-летний липчанин со злости бросил кирпич в автомобиль коллеги
Происшествия
Читать все
Под окнами мэрии Липецка водители уничтожили часть газона
Общество
Самка Эмка ещё не нагулялась
Общество
Мэрия Липецка объявила войну популярной среди малоимущих горожан торговой сети
Общество
Почему в новых трамваях не работают кондиционеры?
Общество
«Киа» перевернулась на сельской дороге: пострадала женщина-водитель
Происшествия
44-летняя иностранка отправится под суд за поножовщину в подвале
Происшествия
Любви все возрасты покорны: 94-летний Виктор Дементьев ищет свою музу
Общество
Статистика: картофель стал лидером подорожания в Липецкой области на прошлой неделе
Экономика
НЛМК подарил студентам ЛГТУ граффити «Металлург будущего»
НЛМК Live
В селе Черепянь Лебедянского района горели сразу два дома
Происшествия
Читать все
В России
36
25 минут назад

Власти РФ не обсуждают продление временного разрешения на экспорт бензина

Власти России не обсуждают продление временного разрешения на экспорт бензина с 1 августа.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает возврат к запрету экспорта бензина с 1 августа 2024 года, - сообщила пресс-служба ведомства. Сейчас продление временного разрешения экспорта, которое вводилось до конца июля, не обсуждается, - отмечает служба.

По мнению ФАС, ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Также такая мера позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей, - рассказали в ведомстве.

Решение о временном запрете экспорта бензина было одобрено в конце февраля правительством. Тогда предполагалось, что эта мера будет действовать на протяжении полугода — с 1 марта по 31 августа 2024 года. Меру ввели как превентивную в преддверии начала сезона высокого спроса, она стала дополнительной страховкой от подорожания топлива на фоне внеплановых ремонтов НПЗ. При этом вице-премьер Александр Новак допускал, что меру могут отменить в случае насыщения рынка, - передает РБК.

На фоне насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ правительство в мае решило приостановить временный запрет на экспорт бензина.
экспорт
бензин
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru