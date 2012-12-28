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В России
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25 минут назад
Власти РФ не обсуждают продление временного разрешения на экспорт бензина
Власти России не обсуждают продление временного разрешения на экспорт бензина с 1 августа.
По мнению ФАС, ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, который связан в том числе с полевыми работами и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Также такая мера позволит обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей, - рассказали в ведомстве.
Решение о временном запрете экспорта бензина было одобрено в конце февраля правительством. Тогда предполагалось, что эта мера будет действовать на протяжении полугода — с 1 марта по 31 августа 2024 года. Меру ввели как превентивную в преддверии начала сезона высокого спроса, она стала дополнительной страховкой от подорожания топлива на фоне внеплановых ремонтов НПЗ. При этом вице-премьер Александр Новак допускал, что меру могут отменить в случае насыщения рынка, - передает РБК.
На фоне насыщения внутреннего рынка и завершения внеплановых ремонтов на НПЗ правительство в мае решило приостановить временный запрет на экспорт бензина.
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