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6 минут назад
Гладков сообщил о пяти пострадавших детях при атаке дронов в Белгородской области
Сброшенное взрывное устройство ранило пятерых детей во дворе жилого дома. Всего после обстрелов Белгородской области за 11 июля пострадали около 30 человек.
В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Муром, Ржевка и Вознесеновка выпущено 25 боеприпасов в ходе 6 обстрелов, а также 11 беспилотников, - написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале. По его словам, одно взрывное устройство было сброшено с беспилотника.
"Случилось самое страшное — в селе Ржевка после атаки легкового автомобиля дроном от полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина. Поздно вечером и под утро стало известно о еще двух раненых в поселке Красное. Одного мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение, второго госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Всего за прошедший день в округе ранены 22 мирных жителя (в том числе 5 детей). Из них - трое человек в тяжелом состоянии, 11 пострадавших после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Повреждены 37 квартир в 6 МКД, 14 частных домов, техника и складские помещения на территории сельскохозяйственного предприятия, 5 коммерческих объектов, 2 социальных объекта и 36 автомобилей", - рассказал Гладков.
Губернатор также сообщал о восьми раненых в различных населенных пунктах региона.
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