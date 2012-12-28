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6 минут назад

Гладков сообщил о пяти пострадавших детях при атаке дронов в Белгородской области

Сброшенное взрывное устройство ранило пятерых детей во дворе жилого дома. Всего после обстрелов Белгородской области за 11 июля пострадали около 30 человек.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке на город Шебекино ранения получили пятеро детей. По его словам, взрывное устройство во двор многоквартирного дома, где находилась детская площадка, было сброшено целенаправленно. Вину губернатор возложил на вооруженные силы Украины. Пострадавшие дети госпитализированы, состояние двоих оценивается как тяжелое.

В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, поселку Красное, селам Муром, Ржевка и Вознесеновка выпущено 25 боеприпасов в ходе 6 обстрелов, а также 11 беспилотников, - написал глава региона в своем официальном Телеграм-канале. По его словам, одно взрывное устройство было сброшено с беспилотника.

"Случилось самое страшное — в селе Ржевка после атаки легкового автомобиля дроном от полученных ран до приезда бригады скорой помощи скончался мужчина. Поздно вечером и под утро стало известно о еще двух раненых в поселке Красное. Одного мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение, второго госпитализировали в Шебекинскую ЦРБ. Всего за прошедший день в округе ранены 22 мирных жителя (в том числе 5 детей). Из них - трое человек в тяжелом состоянии, 11 пострадавших после оказанной медицинской помощи отпущены домой на амбулаторное лечение. Повреждены 37 квартир в 6 МКД, 14 частных домов, техника и складские помещения на территории сельскохозяйственного предприятия, 5 коммерческих объектов, 2 социальных объекта и 36 автомобилей", - рассказал Гладков.

Губернатор также сообщал о восьми раненых в различных населенных пунктах региона.
беспилотники
атака
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