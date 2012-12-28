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В мире
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39 минут назад
Главы 24 стран подписали на саммите НАТО «Украинский договор»
Украина и еще 23 страны подписали на саммите НАТО в Вашингтоне документ под названием "Украинский договор" (Ukraine Compact), который предусматривает реализацию пакета инициатив.
В договоре сказано, что безопасность Украины — неотъемлемая часть безопасности евроатлантического региона и других частей мира, Киев будет получать поддержку, «пока не одержит победу». Кроме того, в тексте признается право Украины самостоятельно выбирать "механизмы безопасности", - передает РБК.
Подписанты обязались поддерживать неотложные потребности Украины в обороне и безопасности, в том числе путем постоянного предоставления помощи и вооружения, ускорить усилия по модернизации ВСУ, а также помогать Украине в случае "будущего нападения".
В документе дважды перечисляются подписавшие его страны, и оба раза число разное. В первом абзаце упомянуто 21 государство: США, Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Италия, Япония, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Великобритания, а также Украина, Евросовет и Еврокомиссия. В конце текста перечислены 23 страны, не считая Украины, Евросовета и Еврокомиссии, — добавились Чехия и Словения.
Из подписавших договор стран — партнеров Украины в НАТО не входит только Япония.
Среди членов НАТО документ не подписали Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Северная Македония, Румыния, Словакия, Турция, Хорватия, Черногория.
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