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В России
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5 минут назад
Дроны ВСУ атаковали завод в особой экономической зоне Тульской области
Дроны ВСУ атаковали особую экономическую зону Узловая в Тульской области.
В результате массированной ночной атаки до ОЭЗ долетело четыре беспилотника. По всем отработала ПВО, но повреждения получил цех предприятия, где теперь пробита стена, - говорится в сообщении.
Канал уточняет, что на заводе делают металлические стеллажи для складов и офисов. Ущерб от происшествия подсчитывается.
Как сообщали местные СМИ, накануне вечером жители нескольких городов Тульской области сообщили о звуках взрыва. Хлопки слышали в Узловой, Новомосковске, Донском.
В Минобороны сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за ночь пять украинских беспилотников над российскими регионами.
Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей, - говорится в сообщении оборонного ведомства.
О предыдущей массированной атаке ВСУ по России сообщалось 9 июля. Под удар попали шесть областей — Ростовская, Белгородская, Астраханская, Воронежская, Волгоградская и Курская. По данным Министерства обороны, в атаке были задействованы десятки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
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