Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Подрядчик из Мордовии снизил стартовой цену торгов на обследование 100-летнего тоннеля в Липецке на 60%!
В России
19
9 минут назад
В Карелии приняли закон о выплатах для молодых мам-студенток
Размер единовременной денежной выплаты составит 100 тысяч рублей.
Чтобы получить меру поддержки, молодая мама должна постоянно проживать на территории республики, учиться очно в ВУЗах или средних специальных учебных заведениях и являться гражданкой России. Депутаты поддержали предложение Артура Парфенчикова. Закон начнет действовать с 1 января 2025 года. Важно, что при рождении двух и более детей выплаты произведут за каждого из них, - говорится в сообщении.
В апреле подготовить соответствующий законопроект предложил глава Карелии Артур Парфенчиков при обсуждении отчета о результатах деятельности правительства республики за 2023 год. Инициативу в заксобрание Карелии 8 июля внесли глава республики и группа депутатов. "Будем надеяться, что новая мера поддержки даст студенческим семьям стимул к более раннему рождению первенца", — отметил Парфенчиков.
В конце мая стало известно, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о выплате 200 тыс. руб. женщинам, родившим ребенка до 25 лет. В рамках инициативы можно получить единовременное пособие за каждого рожденного ребенка. Оно будет выплачиваться вне зависимости от материального положения матери.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что за последние десять лет в России снизилась рождаемость, а возраст матери при рождении первого ребенка увеличился и «постепенно движется к 30 годам», - передает РБК.
0
0
0
0
0
Комментарии