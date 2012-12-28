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42 минуты назад

Казахстан призвал клиентов вывести российские бумаги из своего контура из-за санкций США

Казахстанский депозитарий после введения блокирующих санкций США в отношении НРД призвал клиентов вывести российские бумаги из своего контура

Центральный депозитарий ценных бумаг в Казахстане попросил клиентов (брокеров, управляющие компании) до 1 августа 2024 года направить приказы о выводе российских бумаг из его номинального держания, - передает РБК со ссылкой на источник.

По его словам, такие рекомендации казахстанский депозитарий разослал всем локальным профучастникам.

Уведомления были направлены "в адрес отдельных депонентов" и связаны с введением блокирующих санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД), - рассказал представитель депозитария. Он также уточнил, что клиенты могут вывести бумаги до 10 августа.

В рассылке клиентам брокер сообщил, что получил от казахстанского депозитария письмо с уведомлением о необходимости проведения сделок с участием НРД до конца месяца. «Центральный депозитарий ценных бумаг уведомляет о том, что вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции с участием АО «Национальный расчетный депозитарий», которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США», — цитирует брокер сообщение казахстанского депозитария.

Сроки, обозначенные казахстанским депозитарием, связаны с генеральной лицензией Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), которая была выдана после введения блокирующих санкций в отношении Мосбиржи и ее структур, в том числе НРД, для завершения операций, - отмечает юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Никита Ершов. «Более того, условие о том, что сделки «являются обычными и необходимыми для отчуждения», является дословным переводом содержания генеральной лицензии OFAC, выпущенной в отношении НРД», — обращает внимание он. Лицензия действует до 13 августа, но депозитарию нужно время для исполнения заявок к этому сроку, - поясняет юрист.

Казахстанский депозитарий просит своих клиентов «направлять приказы на вывод финансовых инструментов, выпущенных в соответствии с законодательством Российской Федерации из номинального держания Центрального депозитария, местом расчетов которых является НРД, в срок до 1 августа 2024 года», говорится в письме. «В данном контексте речь идет о ряде ценных бумагах с ISIN-ами «RU», учет которых осуществляется в НРД», — пояснили РБК в казахстанском депозитарии. ISIN — это международный идентификационный буквенно-числовой код ценной бумаги, а префикс RU в начале такого кода означает, что бумага эмитирована в России. В казахстанском депозитарии учитывается порядка 140 наименований бумаг с префиксом RU, находящихся в обращении, следует из статистики на его сайте. Это облигации суверенного долга, корпоративные бонды и акции. Покупка таких бумаг у иностранцев с дисконтом за пределами российской инфраструктуры с 2022 года была популярной инвестиционной идеей.

«После указанной даты возможность исполнения приказов Центральным депозитарием по данным финансовым инструментам будет рассматриваться с учетом особенностей возможных ограничений», — приводит сообщение казахстанского депозитария брокер.
экономика
политика
Казахстан
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