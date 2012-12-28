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В России
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40 минут назад

В Адыгее предотвратили вооружённое нападение на православный храм

В Адыгее предотвращено вооружённое нападение на православный храм, которое готовил выходец из Центральной Азии. Боевик изготовил зажигательные устройства, а после теракта планировал уехать за границу. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).

ФСБ предотвратила террористическую атаку члена запрещенной в России международной террористической организации, выходца из одной из стран Центрально-Азиатского региона на православный храм в Адыгее-, - рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным спецслужбы, мужчина "готовил нападение на культовое учреждение (православный храм) города Майкоп и убийство его священнослужителей и охранников с дальнейшим поджогом здания, провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства", - передает РБК.

В ФСБ уточнили, что подозреваемый планировал снимать атаку на видео и позднее выложить кадры в интернет. После теракта он намеревался скрыться за рубежом.

В ходе обыска у задержанного обнаружили и изъяли запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства. Возбуждено дело по статье о теракте.
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