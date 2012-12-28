В Адыгее предотвратили вооружённое нападение на православный храм

В Адыгее предотвращено вооружённое нападение на православный храм, которое готовил выходец из Центральной Азии. Боевик изготовил зажигательные устройства, а после теракта планировал уехать за границу. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (теракт).