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48 минут назад
ОКР выплатил компенсации не допущенным на Олимпиаду в Париже атлетам
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
"Мы выплатили компенсации 245 спортсменам. Это те атлеты, которые изначально не получили права выступать на международных соревнованиях, и те, кто не получал нейтральный статус. Последние выплаты мы провели 23 июня — во Всероссийский олимпийский день", — сказал он.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет допустил на нее россиян, но только в нейтральном статусе и при условии, что они соответствуют критериям, которые оценивает специальная комиссия, состоящая из трех человек. Пока что приглашение МОК на Олимпиаду приняли 16 российских спортсменов.
Для нейтральных атлетов утвердили специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде на церемонии открытия, их награды не будут отображаться в медальной таблице, - передает РИА Новости.
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