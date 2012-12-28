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В России
46
33 минуты назад

В РФ ботулизмом заразились 417 человек

Заболевшие были зарегистрированы в 11 субъектах РФ.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что от заражения ботулизмом после употребления салата с фасолью в России два человека умерли, еще 415 пострадали, - передает ТАСС.

"Эта вспышка, которая, заставила страдать 417 человек, из них 2 человек скончались, к сожалению", - сказала она на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Попова также добавила, что пострадавшие выявлены в 11 регионах страны.

Попова отметила, что салат с фасолью доставили по 2 882 адресам.

"Количество адресов, по которым доставлялся в эти дни салат, составило 2 882", - сказала она на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

По ее словам, фасоль, которая использовалась в салате, поступала только по одному адресу - адресу "Кухни на районе" в Москве. "Это предприятие имеет 84 пункта выдачи и два цеха по приготовлению. При том, что один цех заявленный, уведомление на него подано, а вот второй цех, на котором все произошло, работал без уведомления, о нем никто не знал, он не был внесен в реестр и, безусловно, не мог подвергаться никаким контрольно-надзорным мероприятиям", - добавила она.

Как уточняли ранее в столичном управлении Роспотребнадзора, пострадавшие заказывали лобио от ООО "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от ООО "Гастропорт". Роспотребнадзор приостановил их продажу до окончания санитарно-эпидемиологического расследования.
ботулизм
отравление
здоровье
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