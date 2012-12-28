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В России
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сегодня, 12:36
ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций
Центральный банк России (ЦБ РФ) расширил перечень признаков мошеннических операций до шести пунктов.
"Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть", – говорится в публикации.
Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности.
Новый приказ ЦБ РФ вступит в силу 25 июля 2024 года. С этого же дня начнет и действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, - передает ТАСС.
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