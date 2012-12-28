Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Сегодня в Липецке: вой сирен, музыка Гарри Поттера, бескультурный чиновник
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Погода в Липецке
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
Еще один человек утонул в Липецкой области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: убийство на остановке, манифест Ченцова и небесная медуза
Общество
Сотрудники охотнадзора поймали одного сбежавшего страуса
Общество
39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице
Происшествия
На козырьке аптеки загорелся мусор
Общество
Поход на шашлыки довёл до суда
Происшествия
Владелец вскрытой в военном городке машины не обратился в полицию
Происшествия
Читать все
Автомобиль Госавтоинспекции попал в ДТП на улице Циолковского
Происшествия
«Чистый четверг» переименовали в экоакцию «Липчане — родному городу»
Общество
На вонь теперь жалуются жители села Ярлуково
Общество
Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с «Солярисом»
Происшествия
26-летний липчанин со злости бросил кирпич в автомобиль коллеги
Происшествия
В Данковском районе обеспокоены гибелью пчел
Общество
17-летний подросток спас из воды девочку, но сам утонул
Происшествия
Севшая за руль пьяной женщина получила два года условно за предложение взятки сотрудникам ДПС
Происшествия
23-летний липчанин попался на краже магнитолы
Происшествия
29-летняя липчанка забрала из «закладки» 25,74 грамма наркотиков
Происшествия
Читать все
В России
60
сегодня, 12:36

ЦБ РФ вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций

Центральный банк России (ЦБ РФ) расширил перечень признаков мошеннических операций до шести пунктов.

ЦБ РФ вдвое увеличил список признаков мошеннических операций для банков. Это сделано для того, чтобы финансовые организации могли вовремя их предотвратить, - сообщает пресс-служба регулятора.

"Регулятор вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, - теперь их шесть", – говорится в публикации.

Тремя новыми признаками стали мошеннические операции по счету в прошлом, наличие возбужденного уголовного дела в отношении получателя денег и учет информации от сторонних организаций в отношении получателя. Например, от операторов связи о подозрительной телефонной активности.

Новый приказ ЦБ РФ вступит в силу 25 июля 2024 года. С этого же дня начнет и действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков, - передает ТАСС.
экономика
мошенничество
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru