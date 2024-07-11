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сегодня, 11:25
Отравившиеся в лагере в Туве дети ели запрещенные продукты
Вожатые лагеря "Чагытай" в Туве накормили детей шаурмой и чипсами.
По предварительным результатам эпидемиологического расследования в стационарном лагере федерации профсоюза работников культуры "Чагытай" установлено, что дети и вожатые употребляли продукты вне утвержденного примерного меню пищевой продукции и не разрешенной для питания детей – шаурмы, шашлыка, кремовых изделий, напитка "Добрый кола", чипсов, привезенных администрацией лагеря в день завершения первой смены, - говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что перед открытием летнего оздоровительного сезона все лагеря были проверены специалистами Управления Роспотребнадзора на наличие медицинских книжек и сертификатов профилактических прививок у сотрудников оздоровительных учреждений, наличие договоров поставщиков продуктов питания, соответствие зданий и сооружений санитарным требованиям для организации отдыха детей.
10 июля сообщалось, что число детей, госпитализированных в Туве после отравления в оздоровительном лагере "Чагытай", увеличилось до 46. Министр здравоохранения республики Анатолий Югай отметил, что состояние у всех заметно улучшилось. Девочке, попавшей в реанимационное отделение, тоже стало лучше, - пишет "Газета.ru".
По предварительным данным, дети, отдыхавшие в первую летнюю смену, стали жаловаться на недомогание сразу после возвращения из детского лагеря.
Глава республики Ховалыг 9 июля заявил, что поручил министерству образования и минздраву Тувы совместно организовать проверку в лагере, оказать содействие правоохранительным и надзорным органам, а также инициировать проверочные выезды в другие оздоровительные лагеря.
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