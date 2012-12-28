«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
В России
31
14 минут назад
Путешествующие по работе россияне тоже будут платить туристический налог
С 1 января 2025 года в России вступит в силу закон о новом туристическом налоге.
Уточняется, что данный налог придет на смену курортному сбору, который в виде эксперимента взимается до конца текущего года в некоторых регионах страны. Теперь же налог сможет ввести любой муниципалитет.
Платить новый налог будут владельцы гостиниц, санаториев и прочих мест, внесенных в реестр Росаккредитации.
"Налог придется платить не только туристам, но и тем, кто путешествует по работе", — уточнила Ягнюкова, отметив, что данное противоречие до сих пор не разрешено.
Доход от туристического налога пойдет в местные бюджеты и будет потрачен на развитие туристической инфраструктуры, также подчеркнула юрист. Ставку налога будет определять муниципалитет.
Согласно поправкам, вносимым Минфином в законопроект о совершенствовании налоговой системы, курортный сбор преобразуют в «туристический налог». Местным органам власти разрешат самостоятельно вводить его на своей территории. Предполагается, что ставка будет в пределах процента в 2025 году и не больше четырех в 2028 году.
Некоторые категории россиян, в том числе герои Советского Союза и Российской Федерации, ветераны и участники специальной военной операции, будут освобождены от уплаты нового налога.
0
0
0
0
0
Комментарии