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сегодня, 09:58

Пять беспилотников уничтожено за ночь над Московской и еще тремя областями

За ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили пять украинских беспилотников над Тамбовской, Брянской, Тульской и Московской областями.

В ночь на 11 июля был пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ, - сообщает Минобороны.

Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей, - говорится в официальном Телеграм-канале оборонного ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что летевший в сторону столицы беспилотник был сбит в Ступинском городском округе.

"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал Собянин в своем Телеграм-канале.

В Брянской области дроны были нейтрализованы В Клинцовском и Суражском районах, также обошлось без жертв и повреждений, - заявил губернатор Александр Богомаз в Телеграм-канале.
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