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В России
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сегодня, 18:14
Почти половина частных домов в Орске не подлежит ремонту после паводков
«Межведомственной комиссией проведено обследование 6 804 жилых помещений. Из них: 2 888 помещений признаны непригодными для проживания, 3 916 помещений подлежат капитальному ремонту», — добавили там.
Еще властям осталось обследовать 123 многоквартирных дома, которые тоже частично были затоплены — пока заключен только муниципальный контракт на обследование и оценку технического состояния строительных конструкций.
Эксперты указывают, что возвращать жильцов в многоэтажки может быть опасно, например, из-за сырости. А поскольку естественная вентиляция не функционирует в летний период, вероятно, появление грибков и плесени, пояснила операционный директор компании «Ноизлесс» Юлия Непомнящая.
«Недостаточная вентиляция в помещении негативно влияет на здоровье людей, вызывая проблемы с дыханием, головные боли и другие заболевания. В результате в организме человека накаливаются вредные вещества, что приводит к нарушениям и болезням. А повышенная влажность воздуха может провоцировать образование грибка и плесени, которая в последствии вызывает у людей астму», — пояснила она.
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