Госдума одобрила в первом чтении штрафы для пользователей электросамокатами

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов, поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Превышение скорости будет караться от 500 до 5 тыс. рублей. За перевозку детей штраф может составить 5 тыс. рублей.