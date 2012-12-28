Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия
Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Происшествия
На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Фронтовики присоединились к спасению розового сквера
Общество
Липчане шлют видео текущей из сетей воды
Общество
В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект
Общество
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе
Общество
Ссора из-за громкого телевизора закончилась поножовщиной
Происшествия
Читать все
Борьба прокуратуры со строящим кафе бизнесменом продолжилась
Общество
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Погода в Липецке
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
На козырьке аптеки загорелся мусор
Общество
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
Отдых у реки закончился кражей денег со счёта
Происшествия
Владелец вскрытой в военном городке машины не обратился в полицию
Происшествия
Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
Происшествия
39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице
Происшествия
Читать все
В России
32
46 минут назад

Госдума одобрила в первом чтении штрафы для пользователей электросамокатами

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов, поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Превышение скорости будет караться от 500 до 5 тыс. рублей. За перевозку детей штраф может составить 5 тыс. рублей.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях об установлении административной ответственности за правонарушения, связанные с использованием средств индивидуальной мобильности.

"Продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах. Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.

В соответствии с поправками, езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдется нарушителю в сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а превышение скорости — от 500 до пяти тысяч рублей. За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителя, управлявшего СИМ, оштрафуют на сумму от двух тысяч до пяти тысяч рублей, вреда средней тяжести — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Штрафовать будут и за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, - говорится на официальном сайте Госдумы.

"Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан", — отметил Володин.
электросамокаты
штрафы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru