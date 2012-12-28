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В России
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46 минут назад
Госдума одобрила в первом чтении штрафы для пользователей электросамокатами
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов, поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Превышение скорости будет караться от 500 до 5 тыс. рублей. За перевозку детей штраф может составить 5 тыс. рублей.
"Продолжают поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей на электросамокатах. Людей беспокоит вопрос безопасности на дорогах, прежде всего это касается детей", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, с 1 марта прошлого года действуют ПДД для данного вида транспорта, но ответственности за их нарушение не было.
В соответствии с поправками, езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдется нарушителю в сумму от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а превышение скорости — от 500 до пяти тысяч рублей. За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителя, управлявшего СИМ, оштрафуют на сумму от двух тысяч до пяти тысяч рублей, вреда средней тяжести — от 10 тысяч до 15 тысяч рублей. Штрафовать будут и за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения, - говорится на официальном сайте Госдумы.
"Решение по повышению ответственности для водителей электросамокатов должно уменьшить количество ДТП на дорогах и обеспечит безопасность наших граждан", — отметил Володин.
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