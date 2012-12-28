Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
19-летняя девушка за рулём «МАЗа» спровоцировала ДТП с тремя пострадавшими
Происшествия
Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Происшествия
На проспекте Мира сгорел автомобиль: дым было видно с правого берега
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Фронтовики присоединились к спасению розового сквера
Общество
Липчане шлют видео текущей из сетей воды
Общество
В ночном небе наблюдали необычный светящийся объект
Общество
Липецкая вечЁрка: пернатые беглецы, кипяток в подвале и императрица в подземном переходе
Общество
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
Ссора из-за громкого телевизора закончилась поножовщиной
Происшествия
Читать все
Борьба прокуратуры со строящим кафе бизнесменом продолжилась
Общество
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
Общество
То потухнет, то погаснет: подрядчик мэрии сначала засыпал, а потом откопал люк ливневой канализации
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре
Погода в Липецке
На козырьке аптеки загорелся мусор
Общество
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Общество
Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
Происшествия
Отдых у реки закончился кражей денег со счёта
Происшествия
Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
Происшествия
39-летнего мужчину забили черенком от лопаты: он умер в больнице
Происшествия
Читать все
В России
57
сегодня, 13:58

Госдума приняла закон о возврате части НДФЛ семьям с двумя и более детьми

Российские граждане, на которых распространяется действие меры, смогут подать заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября того года, который следует за последней уплатой НДФЛ.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в среду приняли в окончательном чтении закон о возврате 7% от уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семьям с детьми, - передает РБК.

Эта инициатива входит в пакет поправок в бюджет на текущий год и изменений в Налоговый кодекс.

Выплата положена работающим родителям двух и более детей, с доходов которых был уплачен подоходный налог, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту жительства в России.

Размер среднедушевого дохода значительно отличается в зависимости от региона: так, например, в Москве в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составляет 22,7 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 40,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 16,5 тыс. рублей, в Липецкой области — 12,8 тыс. руб.

Налоговый «кешбэк» смогут получить около половины из числа всех семей с двумя и более детьми в России, писал ранее РБК со ссылкой на данные Минфина. Выплата будет финансироваться из федерального бюджета.
налоги
экономика
дети
семьи
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru