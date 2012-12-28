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В России
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сегодня, 13:58
Госдума приняла закон о возврате части НДФЛ семьям с двумя и более детьми
Российские граждане, на которых распространяется действие меры, смогут подать заявление о назначении выплаты с 1 июня до 1 октября того года, который следует за последней уплатой НДФЛ.
Эта инициатива входит в пакет поправок в бюджет на текущий год и изменений в Налоговый кодекс.
Выплата положена работающим родителям двух и более детей, с доходов которых был уплачен подоходный налог, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту жительства в России.
Размер среднедушевого дохода значительно отличается в зависимости от региона: так, например, в Москве в 2024 году прожиточный минимум на душу населения составляет 22,7 тыс. руб., в Чукотском автономном округе — 40,3 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 16,5 тыс. рублей, в Липецкой области — 12,8 тыс. руб.
Налоговый «кешбэк» смогут получить около половины из числа всех семей с двумя и более детьми в России, писал ранее РБК со ссылкой на данные Минфина. Выплата будет финансироваться из федерального бюджета.
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