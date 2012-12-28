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В России
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23 минуты назад
Семейную ипотеку со ставкой 6% продлили до 2030 года
По поручению президента России Владимира Путина "Семейная ипотека" по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года.
"По поручению президента России Владимира Путина, "Семейная ипотека" по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Программа распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет. Ставка по программе составит 6% в том числе и для жителей Дальнего Востока. Сумма кредита - до 12 млн руб. для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов - до 6 млн руб.", - отмечается в сообщении.
В нем отмечается, что заемщик может оформить ипотечный кредит и на более крупную сумму до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. "Но в таком случае в части кредита выше установленного госпрограммой лимита будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос - 20%. При рождении ребенка можно рефинансировать ранее выданный кредит", - добавили в Минфине.
"Наша задача - поддержать граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в первую очередь семьи с маленькими детьми. Важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки, поэтому необходимо снижать общее влияние льготных программ на ипотечный рынок. Это можно обеспечить за счет адресной и социальной направленности мер поддержки", - отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, слова которого приводятся в сообщении.
В Минфине добавили, что семьи, где есть ребенок-инвалид, могут взять "Семейную ипотеку" вне зависимости от возраста ребенка. Семьи с двумя детьми, проживающие в малых городах или в регионах с низкими объемом строительства, также смогут взять "Семейную ипотеку". Взять новую "Семейную ипотеку" можно будет только при отсутствии ранее выданных льготных ипотечных кредитов.
"Семейная ипотека" должна была завершиться 1 июля 2024 года одновременно со льготной, однако 29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил продлить ее до 2030 года с сохранением основных параметров.
Программа позволяла получить до 6 млн рублей по ставке 6% и первоначальном взносе 20% на квартиру в новостройке, строительство частного дома или покупку готового жилого дома с участком семьям, в которых есть двое и более несовершеннолетних детей, есть хотя бы один ребенок младше шести лет или в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, родившийся до 31 декабря 2023 года, - передает ТАСС.
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