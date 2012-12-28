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В России
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сегодня, 11:27
В РФ усиливается ответственность за пропаганду наркотиков
Депутаты хотят защитить детей и молодежь от пропаганды наркотиков.
"В обществе должно быть сформировано устойчивое неприятие наркопотребления и выстроенной вокруг него субкультуры. Публичное упоминание о наркотических веществах необходимо сопровождать информацией о той опасности, которую они несут для здоровья человека, а также об ответственности за их незаконный оборот. Это особенно важно для защиты детей и молодежи: они наиболее подвержены негативному влиянию такого контента", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Поправками, принятыми во втором чтении, уточняется понятие пропаганды наркотиков. Под запретом окажется распространение, в том числе в СМИ и интернете, информации и материалов о способах производства, хранения, пересылки, сбыта и о местах приобретения наркотиков, о привлекательности и оправдании наркопотребления как общепринятой нормы поведения, - говорится на сайте Госдумы.
Корреспондирующие изменения вносятся в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и КоАП. Они сегодня также были приняты во втором чтении. Так, за пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность: штраф до 1,5 млн рублей — и уголовная: до двух лет лишения свободы. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.
Они не распространятся на произведения литературы и искусства, обнародованные до 1 августа 1990 года. Кроме того, под понятие пропаганды не подпадут произведения, в которых наркотики составляют "оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла".
"Произведения литературы и искусства не подпадают под пропаганду, если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла. Также мы определили «точку отсчета»: 1 августа 1990 г. вступил в силу закон о СМИ Советского Союза. Соответственно, до вступления в силу этого закона все упоминания о пропаганде наркотических средств были запрещены. Мы приняли совместное решение, что произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе те, что много раз обсуждались (Конан Дойл, Булгаков и т. д.), не будут подпадать под запрет", — пояснил председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.
Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, необходимо будет сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение. Порядок маркировки определит правительство РФ.
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