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В России
51
сегодня, 10:40

В Госдуме могут установить потолок цен на авиабилеты

Комитет по транспорту Госдумы РФ рассматривает возможность установления верхних границ цен на авиабилеты.

В Госдуме захотели ограничить рост цен на авиабилеты и установить их верхние границы, - пишет Lenta.ru со ссылкой на "Ъ".

Уточняется, что депутаты планируют подключиться к введению в России предельной стоимости билетов на самолеты до конца 2024 года. Состав рабочей группы, которая будет заниматься этим вопросом, утвердили на заседании 9 июля.

Издание со ссылкой на свои источники также сообщает, что потолок цен может быть установлен только для определенных категорий билетов. Депутат Николай Харитонов, который называет себя автором инициативы, подчеркнул, что нововведение будет касаться льготных категорий пассажиров и ряда дополнительных маршрутов.
авиабилеты
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