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Бизнес
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сегодня, 15:05
Плодородие липецких полей под защитой передовых технологий
В поле – как на праздник выходят жители Липецкой области, независимо от места жительства и рода занятий. А все потому, что областная отраслевая выставка «День Липецкого поля», которая состоялась у села Бруслановка, никого не оставила без впечатлений и новой информации.
«Смело смотрим в будущее»
У ансамбля «Песняры», чье выступление стало изюминкой липецкой выставки, есть песня: «Поле, земля да песок, Ветер гонит по нему колосок…». Для Липецкой области такая картина – в далеком прошлом, потому что как над агротехникой, так и над плодородием почв здесь работают системно.
Перед АПК страны стоит задача к 2030 году на 25% увеличить производство продукции сельского хозяйства. В растениеводстве это значит, урожайность должна быть стабильно высокой вне зависимости от погодных условий.
О важности достижения этого результата говорит то, что выставку посетил сам губернатор области Игорь Артамонов: он лично поблагодарил аграриев за труд:
«Липецкое сельское хозяйство каждый год радует своими достижениями. Благодаря нашим аграриям мы смело смотрим в будущее, обеспечивая производственную безопасность региона и страны», – отметил губернатор.
Правильное использование минеральных удобрений – то, что помогает аграриям в их нелегком труде. И здесь регион добился немалых успехов: по показателю внесения и применения удобрений на гектар пашни Липецкая область в последние годы входит в тройку лучших в России. Это играет важную роль в сохранении почвенного плодородия.
Традиционный партнер липецких аграриев в сфере минерального питания растений – компания «ФосАгро-Липецк» на выставке для многих открыла новые перспективы для роста урожаев. Это не требует гигантских вложений: нужно только более рационально спланировать имеющиеся ресурсы.
Региональному агропрому - широкие возможности
«ФосАгро-Липецк» входит в российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (группа «ФосАгро»). Напомним, что накануне «ФосАгро» выступала генеральным спонсором крупнейшей агровыставки страны – Всероссийского дня поля в Ставропольском крае и стенд компании посетила министр сельского хозяйства российской Федерации Оксана Лут. Вслед за Ставропольем, наш регион получил доступ к технологиям, показанным на федеральном уровне.
Это порядка 60 марок экологичных минеральных удобрений и набор сервисов, открывающих аграриям новые возможности управления урожаем и прибылью: агрохимическое обследование почв и агрономическое сопровождение с разработкой эффективных систем минерального питания растений. Кроме того, компания вышла также и на рынок семян, теперь вместе с удобрениями и другой агрохимической продукцией, аграрии могут приобрести семена отечественной селекции и адаптированные к ним системы минерального питания, подобранные с учетом сортовых особенностей.
Три центра дистрибуции, которые развивает компания в регионе, помогают аграриям приобретать продукцию заблаговременно и с минимальными транспортными расходами, что подтверждали посетители стенда «ФосАгро-Липецк» на выставке.
– С «ФосАгро-Липецк» работаю с момента образования своего крестьянско-фермерского хозяйства – уже 16 лет, – говорит глава КФХ из Хлевенского района Игорь Булавин. – Мы выращиваем ячмень, пшеницу, подсолнечник и результатами сотрудничества с компанией очень довольны. Например, при заказе определенных, необходимых именно нам, видов удобрений здесь всегда идут навстречу нашим пожеланиям. При этом заказы мы оперативно получаем, можно сказать, «по месту прописки» хозяйства – на расположенном в Тербунском районе центре дистрибуции компании.
Урожайность и качество растут
Новые агрохимические сервисы, которые развивает компания в регионе, делают труд агрономов более продуктивным. Например, агрохимическое обследование почв, которое эксперты «ФосАгро-Регион» проводят с помощью автоматизированного пробоотборника, позволяет снижать расходы на удобрения и добиваться роста урожайности. При этом само обследование проводят оперативно и точно.
– В компании работают настоящие профессионалы, которые никогда нас не подводили. Их опыт и советы помогают добиваться хороших результатов. Во многом благодаря системам минерального питания от «ФосАгро-Липецк» с каждым годом на наших полях увеличивается урожайность зерновых культур, подсолнечника и сои, – уверена представитель ООО «Дон-Агро» Юлия Плотникова.
Главный агроном Елецкого сахарного завода Юрий Тишенин специально приехал на выставку, чтобы посетить стенд компании и познакомиться с новинками и передовыми технологиями.
– Я представляю перерабатывающее предприятие, и нам очень важно поддерживать аграриев, поставляющих на завод качественное сырье, – рассказывает Юрий Тишенин. – Если не помогать им – успеха не достигнуть. Поэтому сахарный завод приобретает удобрения для нужд свеклосдатчиков КФХ и индивидуальных предпринимателей, поставляющих на предприятие до 50% сахарной свеклы. Предпочтение отдаем проверенным удобрениям компании «ФосАгро», у нас давно сложились взаимовыгодные партнерские отношения с нашей региональной компанией «ФосАгро-Липецк».
Липецким аграриям - максимальную выгоду
Ассортимент удобрений «ФосАгро» разнообразен, в их числе новые марки комплексных удобрений с микроэлементами в одной грануле. Их закупки выросли на 60% за последние два года, а с начала этого года – еще на треть, сообщал генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк главе Минсельхоза России Оксане Лут на Всероссийском дне поля. Помимо этого, растет спрос на жидкое комплексное удобрение: его уже успели оценить по достоинству многие липецкие сельхозпроизводители. В «Агрофирме «Русь», например, в прошлом году применение жидкого комплексного удобрения помогло повысить урожайность озимой пшеницы на 13% и получить дополнительную прибыль более 4,5 тысяч рублей с гектара.
«ФосАгро-Липецк» увеличивает поставки всех видов удобрений: в первом полугодии нынешнего года объемы поставок превысили показатели аналогичного периода 2023-го на 17%. По словам директора Олега Двойкина, компания планирует сохранить эту тенденцию и во втором полугодии.
– Липецкие аграрии за последние годы стали более ответственно относиться к оптимизации минерального питания и применению новых технологий, и это способствует получению стабильных урожаев, – говорит директор «ФосАгро-Липецк» Олег Двойкин. – Наша главная задача – бесперебойно обеспечивать аграриев региона минеральными удобрениями, мы рады, что востребована и наша экспертиза в выборе оптимальных схем питания растений, это приносит агробизнесу максимальную выгоду.
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