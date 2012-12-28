Плодородие липецких полей под защитой передовых технологий

В поле – как на праздник выходят жители Липецкой области, независимо от места жительства и рода занятий. А все потому, что областная отраслевая выставка «День Липецкого поля», которая состоялась у села Бруслановка, никого не оставила без впечатлений и новой информации.