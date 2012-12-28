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В России
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17 минут назад
В Госдуме поддержали индексацию акцизов на алкогольную продукцию
Госдума РФ одобрила в втором чтении индексацию акцизов на алкогольную продукцию.
Как пояснил ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, акцизы индексируются на уровень инфляции.
Согласно документу, акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 4 657 рублей за 1 кг, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 4 843 рубля за 1 кг, а с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 5 037 рублей за 1 кг.
Акциз на сигары составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 315 рублей за 1 штуку, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 328 рублей за 1 штуку, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 341 рубль за 1 штуку. Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 4 485 рублей за 1 тыс. штук, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 4 664 рубля за 1 тыс. штук, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 4 851 рубль за 1 тыс. штук.
Акциз на сигареты и папиросы составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 2 945 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. рублей за 1 тыс. штук, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 3 063 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 160 рублей за 1 тыс. штук, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 3 186 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 326 рублей за 1 тыс. штук.
Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 9 807 рублей за 1 кг, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 10 199 рублей за 1 кг, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 10 607 рублей за 1 кг. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 44 рубля за 1 мл, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 46 рублей за 1 мл, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 48 рублей за 1 мл.
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