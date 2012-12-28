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17 минут назад

В Госдуме поддержали индексацию акцизов на алкогольную продукцию

Госдума РФ одобрила в втором чтении индексацию акцизов на алкогольную продукцию.

Госдума одобрила во втором чтении индексацию акцизов на табачную продукцию на период 2025-2027 годов. Норма оформлена как поправка правительства ко второму чтению законопроекта о донастройке налоговой системы в РФ, - передает ТАСС.

Как пояснил ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов, акцизы индексируются на уровень инфляции.

Согласно документу, акциз на табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 4 657 рублей за 1 кг, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 4 843 рубля за 1 кг, а с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 5 037 рублей за 1 кг.

Акциз на сигары составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 315 рублей за 1 штуку, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 328 рублей за 1 штуку, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 341 рубль за 1 штуку. Акциз на сигариллы (сигариты), биди, кретек составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 4 485 рублей за 1 тыс. штук, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 4 664 рубля за 1 тыс. штук, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 4 851 рубль за 1 тыс. штук.

Акциз на сигареты и папиросы составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 2 945 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. рублей за 1 тыс. штук, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 3 063 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 160 рублей за 1 тыс. штук, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 3 186 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 326 рублей за 1 тыс. штук.

Акциз на табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания, составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 9 807 рублей за 1 кг, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 10 199 рублей за 1 кг, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 10 607 рублей за 1 кг. Акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина составит с 1 января по 31 декабря 2025 года включительно - 44 рубля за 1 мл, с 1 января по 31 декабря 2026 года включительно - 46 рублей за 1 мл, с 1 января по 31 декабря 2027 года включительно - 48 рублей за 1 мл.
алкоголь
акцизы
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