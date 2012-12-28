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Происшествия
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сегодня, 14:32
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34-летний отец четверых детей обвиняется в пяти эпизодах мошенничества
Всех cвоих жертв мужчина находил на популярном сайте объявлений.
Так, по версии следствия, 3 декабря 2023 года мужчина обнаружил на сайте объявление о предоставлении в аренду цифрового фотоаппарата «Сони» и объектива. Он встретился с хозяином техники на проспекте Мира и заключил договор аренды оборудования, не собираясь его возвращать. Потерпевшему был причинён ущерб на общую сумму 37 100 рублей.
3 декабря 2023 года он точно также «взял в аренду» у женщины фотоаппарат «Никон» за 9000 рублей.
2 января 2024 года тот же мужчина взял у жителя улицы Осканова в аренду две музыкальные колонки на общую сумму 65 500 рублей и тоже её не вернул.
26 февраля 2023 года мужчина обнаружил объявление о продаже компьютера, но ввел продавца в заблуждение и обманом завладел монитором, системным блоком, видеокартой, клавиатурой и мышью — всего имуществом на 54 860 рублей.
Также мужчина сам разместил объявление о предоставлении им услуг по ремонтным и строительным работам. 25 июня 2023 года появилась клиентка, от которой он получил 35 000 рублей, но так ничего и не сделал.
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