34-летний отец четверых детей обвиняется в пяти эпизодах мошенничества

Всех cвоих жертв мужчина находил на популярном сайте объявлений.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины — он холост, нигде не работает, имеет четыре класса образования и четырёх детей, и обвиняется в пяти эпизодах мошенничества по части второй статьи 159 УК РФ. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, всех cвоих жертв мужчина находил на популярном сайте объявлений.Так, по версии следствия, 3 декабря 2023 года мужчина обнаружил на сайте объявление о предоставлении в аренду цифрового фотоаппарата «Сони» и объектива. Он встретился с хозяином техники на проспекте Мира и заключил договор аренды оборудования, не собираясь его возвращать. Потерпевшему был причинён ущерб на общую сумму 37 100 рублей.3 декабря 2023 года он точно также «взял в аренду» у женщины фотоаппарат «Никон» за 9000 рублей.2 января 2024 года тот же мужчина взял у жителя улицы Осканова в аренду две музыкальные колонки на общую сумму 65 500 рублей и тоже её не вернул.26 февраля 2023 года мужчина обнаружил объявление о продаже компьютера, но ввел продавца в заблуждение и обманом завладел монитором, системным блоком, видеокартой, клавиатурой и мышью — всего имуществом на 54 860 рублей.Также мужчина сам разместил объявление о предоставлении им услуг по ремонтным и строительным работам. 25 июня 2023 года появилась клиентка, от которой он получил 35 000 рублей, но так ничего и не сделал.