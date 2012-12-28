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сегодня, 14:32
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34-летний отец четверых детей обвиняется в пяти эпизодах мошенничества

Всех cвоих жертв мужчина находил на популярном сайте объявлений.

В Липецке передано в суд уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины — он холост, нигде не работает, имеет четыре класса образования и четырёх детей, и обвиняется в пяти эпизодах мошенничества по части второй статьи 159 УК РФ. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, всех cвоих жертв мужчина находил на популярном сайте объявлений.

Так, по версии следствия, 3 декабря 2023 года мужчина обнаружил на сайте объявление о предоставлении в аренду цифрового фотоаппарата «Сони» и объектива. Он встретился с хозяином техники на проспекте Мира и заключил договор аренды оборудования, не собираясь его возвращать. Потерпевшему был причинён ущерб на общую сумму 37 100 рублей.

3 декабря 2023 года он точно также «взял в аренду» у женщины фотоаппарат «Никон» за 9000 рублей.

2 января 2024 года тот же мужчина взял у жителя улицы Осканова в аренду две музыкальные колонки на общую сумму 65 500 рублей и тоже её не вернул.

26 февраля 2023 года мужчина обнаружил объявление о продаже компьютера, но ввел продавца в заблуждение и обманом завладел монитором, системным блоком, видеокартой, клавиатурой и мышью — всего имуществом на 54 860 рублей.

Также мужчина сам разместил объявление о предоставлении им услуг по ремонтным и строительным работам. 25 июня 2023 года появилась клиентка, от которой он получил 35 000 рублей, но так ничего и не сделал.
мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
Любознательный
42 минуты назад
Табор детей не бросит. Маманя ранее за наркоту наверное присела ?
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zzloyzz
47 минут назад
Какой изобретательный гражданин. Оказывается не только детей умеет делать.
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Розалио Агро
54 минуты назад
Будулай, это ты?!!!
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Митяй
сегодня, 15:04
У нас тоже есть учёный с пятью классами образования но он пять рублей так нарисует не отличишь от настоящих
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Что скажешь
сегодня, 14:46
Отец одиночка. И где опека?
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Позитив
сегодня, 15:00
Вы между строк прочитали, что он один воспитывает или вообще имеет отношение к воспитанию детей????
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