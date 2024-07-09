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В России
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56 минут назад
В РФ могут ввести льготу на поступление в вузы для детей сотрудников ФСИН
Поправки в закон "Об образовании" разработало Министерство юстиции.
Сейчас преимущественное право на зачисление в ведомственные вузы (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) есть только у детей военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии.
Авторы инициативы предложили расширить эту возможность на детей сотрудников УИС, в частности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), для исключения правового неравенства между ведомствами. Кроме того, на преимущественное зачисление смогут претендовать дети граждан, проработавших в системе 20 и более лет и уволенных по достижении ими предельного возраста.
Вместе с тем эксперты связывают такую инициативу не только с межведомственным неравенством, но и с кадровым голодом в системе ФСИН.
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