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В России
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56 минут назад

В РФ могут ввести льготу на поступление в вузы для детей сотрудников ФСИН

Поправки в закон "Об образовании" разработало Министерство юстиции.

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила расширение права на преимущественное поступление в вуз для детей сотрудников уголовно-исполнительной системы (УИС), отслуживших более 20 лет, - рассказал "Ведомостям" источник, близкий к комиссии. Поправки в закон "Об образовании" разработало Министерство юстиции.

Сейчас преимущественное право на зачисление в ведомственные вузы (при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях) есть только у детей военнослужащих, сотрудников МВД и Росгвардии.

Авторы инициативы предложили расширить эту возможность на детей сотрудников УИС, в частности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), для исключения правового неравенства между ведомствами. Кроме того, на преимущественное зачисление смогут претендовать дети граждан, проработавших в системе 20 и более лет и уволенных по достижении ими предельного возраста.

Вместе с тем эксперты связывают такую инициативу не только с межведомственным неравенством, но и с кадровым голодом в системе ФСИН.
образование
льготы
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