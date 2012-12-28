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Происшествия
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10 минут назад
«А мы ему по морде чайником»: липчанина будут судить по обвинению в избиении знакомой
По версии следствия, потерпевшей он нанёс удары чайником.
Этот конфликт произошёл в одном из домов на улице Сафонова.
«По данным следствия, во время ссоры со знакомой мужчина умышленно нанес ей не менее семи ударов руками, ногами, чайником и не установленным в ходе следствия предметом, в результате чего последней был причинен вред здоровью средней тяжести», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь по по пункту «з» части второй статьи 112 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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