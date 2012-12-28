«А мы ему по морде чайником»: липчанина будут судить по обвинению в избиении знакомой

По версии следствия, потерпевшей он нанёс удары чайником.

В Липецке направлено в суд уголовное дело по факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия. Причём одним из используемых в качестве оружия предметов был чайник!Этот конфликт произошёл в одном из домов на улице Сафонова.«По данным следствия, во время ссоры со знакомой мужчина умышленно нанес ей не менее семи ударов руками, ногами, чайником и не установленным в ходе следствия предметом, в результате чего последней был причинен вред здоровью средней тяжести», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь по по пункту «з» части второй статьи 112 УК РФ ему грозит до пяти лет лишения свободы.