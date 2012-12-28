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В России
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сегодня, 13:00
В РФ стали чаще добавлять запрещенную добавку в продукты
Производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу.
Согласно предостережениям Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистики самих служб, за 2023 год таких случаев было 25, что вдвое больше, чем в 2022 году. А за первое полугодие 2024-го, согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, зафиксировано уже 28.
По действующему законодательству микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения («склеивания») животных и растительных белков, чем пользуются изготовители, — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там подчеркнули, что в связи с этим ведется постоянный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции.
Эта мера направлена на выявление как продукции небезопасной по нормируемым гигиеническим показателям, так и носящей признаки возможной фальсификации. Ежегодно Роспотребнадзор на базе современных лабораторных центров исследует около 2 млн проб пищевой продукции на более чем 7,5 тыс. показателей, включая микробную трансглютаминазу. В 2023 году она обнаруживалась в 25 пробах — молочной, мясной, продуктах переработки мяса птицы и продукции для детского питания, что в два раза выше, чем в 2022 году, — рассказали в Роспотребнадзоре.
В этом году, согласно данным реестра, такая добавка была в том числе обнаружена в продукции ООО Комбинат «Дубки», ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», ООО «Алтайская Буренка», ООО «Мясокомбинат Митэк», АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», АО «Брянский Мясокомбинат», ООО ПК «Айсберг-Люкс» и других предприятий. Как выяснили «Известия», ознакомившись с выданными бизнесу предостережениями, чаще всего ее использовали для производства колбасы, сосисок и творога.
В Союзмолоке пояснили, что трансглютаминазу используют в ряде пищевых изделий как влагосвязывающий, водо- и жироудерживающий фермент. В действующих технических регламентах на молоко и молочную продукцию этой добавки нет в списке разрешенных ингредиентов.
На ситуацию обратили внимание в «Общественной потребительской инициативе», которая провела исследования рынка и выяснила, что такая добавка хотя и запрещена к использованию в России, сегодня находится в свободной продаже. В связи с этим ОПИ направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой изъять этот товар и заблокировать продающие его интернет-ресурсы.
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