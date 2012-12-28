Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 17-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
12-летнюю девочку из «пьяных» «Жигулей» перевели в Центр Леонида Рошаля
Происшествия
Благоустройством Зеленого острова займется компания из Ульяновска
Общество
Липчанин выпал из окна четвертого этажа общежития
Происшествия
Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту
Общество
88-летнего старика ограбили на лавочке у подъезда
Происшествия
Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей
Происшествия
Липецкая вечЁрка: приговор игорной мафии, соперники губернатора и страусы в бегах
Общество
В Липецкой области гроза прогремит местами, жара останется повсеместно
Погода в Липецке
В Ельце спасли катавшихся на сапе девочек – их унесло течением
Происшествия
Читать все
В киоске торговали водкой: предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей
Происшествия
«Наведите порядок на Передельческой!»
Общество
Чья вода?
Общество
Одного сбежавшего страуса сегодня видели в 20 километрах от дома
Общество
Жильцы дома по улице Гагарина жалуются на разбросанные повсюду шприцы
Общество
Пока ельчанка купалась в реке, у неё украли велосипед и рюкзак
Происшествия
В окрестностях Грязей заметили перебегающих дорогу лосей
Общество
22-летнему парню грозит до 20 лет лишения свободы за 4,9 килограмма наркотиков
Происшествия
«А мы ему по морде чайником»: липчанина будут судить по обвинению в избиении матери
Происшествия
Осужденная за кражу 35-летняя липчанка ударила в висок сотрудника колонии
Происшествия
Читать все
В России
88
сегодня, 13:00

В РФ стали чаще добавлять запрещенную добавку в продукты

Производители мясной и молочной продукции стали чаще использовать запрещенный фермент — микробную трансглютаминазу.

Российские производители мясной и молочной продукции всё чаще используют запрещенную добавку — микробную трансглютаминазу (мТГ), для увеличения объема продуктов. В народе она получила название "мясной клей", так как способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления и, таким образом, снизить себестоимость, - пишут "Известия".

Согласно предостережениям Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистики самих служб, за 2023 год таких случаев было 25, что вдвое больше, чем в 2022 году. А за первое полугодие 2024-го, согласно реестру проверок, оператором которого является Генпрокуратура, зафиксировано уже 28.

По действующему законодательству микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешенных для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги, а также для соединения («склеивания») животных и растительных белков, чем пользуются изготовители, — пояснили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там подчеркнули, что в связи с этим ведется постоянный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции.

Эта мера направлена на выявление как продукции небезопасной по нормируемым гигиеническим показателям, так и носящей признаки возможной фальсификации. Ежегодно Роспотребнадзор на базе современных лабораторных центров исследует около 2 млн проб пищевой продукции на более чем 7,5 тыс. показателей, включая микробную трансглютаминазу. В 2023 году она обнаруживалась в 25 пробах — молочной, мясной, продуктах переработки мяса птицы и продукции для детского питания, что в два раза выше, чем в 2022 году, — рассказали в Роспотребнадзоре.

В этом году, согласно данным реестра, такая добавка была в том числе обнаружена в продукции ООО Комбинат «Дубки», ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», ООО «Алтайская Буренка», ООО «Мясокомбинат Митэк», АО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат», АО «Брянский Мясокомбинат», ООО ПК «Айсберг-Люкс» и других предприятий. Как выяснили «Известия», ознакомившись с выданными бизнесу предостережениями, чаще всего ее использовали для производства колбасы, сосисок и творога.

В Союзмолоке пояснили, что трансглютаминазу используют в ряде пищевых изделий как влагосвязывающий, водо- и жироудерживающий фермент. В действующих технических регламентах на молоко и молочную продукцию этой добавки нет в списке разрешенных ингредиентов.

На ситуацию обратили внимание в «Общественной потребительской инициативе», которая провела исследования рынка и выяснила, что такая добавка хотя и запрещена к использованию в России, сегодня находится в свободной продаже. В связи с этим ОПИ направила обращение в Генпрокуратуру с просьбой изъять этот товар и заблокировать продающие его интернет-ресурсы.
продукты
мясной клей
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru