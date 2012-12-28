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43 минуты назад

Губернатор Астраханской области сообщил об атаке беспилотников

ВСУ утром попытались атаковать беспилотниками объекты на севере Астраханской области. Однако, атака была успешно отражена с помощью системы ПВО.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил в своем Телеграм-канале, что утром 9 июля была предпринята массированная попытка ВСу атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Однако атака была успешно отражена. Пострадавших нет, - заявил глава региона.

По его словам, в связи с атакой БПЛА в Ахтубинском районе и Знаменске сохраняется режим "воздушной тревоги". Все средства РЭБ и ПВО работают штатно. Жертв и разрушений нет. Последствия падения БПЛА в виде локальных возгораний своевременно ликвидируются. Действует оперативный штаб под руководством губернатора. Все специальные службы работают в усиленном режиме, - отметил он.

В Минобороны сообщили, что в период с 08.20 по 10.30 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Астраханской области и один БПЛА над территорией Белгородской области, - говорится в официальном Телеграм-канале оборонного ведомства.
беспилотники
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