Осужденная за кражу 35-летняя липчанка ударила в висок сотрудника колонии

И выслушала очередной приговор — за применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы.

Усманский районный суд приговорил 35-летнюю липчанку к полутора годам колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности (по части второй статьи 321 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осужденная за кражу к 2 годам 4 месяцам лишения свободы женщина 26 июля 2023 года в исправительной колонии №7 УФСИН России по Липецкой области за нарушение установленного порядка была направлена в штрафной изолятор. В коридоре изолятора она ударила в висок инспектора отдела безопасности.«При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, раскаяние, принесение извинений, состояние её здоровья, а также отягчающее обстоятельство – рецидив преступлений», – отметили в суде.Приговор ещё не вступил в силу.