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сегодня, 11:38
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Осужденная за кражу 35-летняя липчанка ударила в висок сотрудника колонии

И выслушала очередной приговор — за применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы.

Усманский районный суд приговорил 35-летнюю липчанку к полутора годам колонии общего режима за применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности (по части второй статьи 321 УК РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осужденная за кражу к 2 годам 4 месяцам лишения свободы женщина 26 июля 2023 года в исправительной колонии №7 УФСИН России по Липецкой области за нарушение установленного порядка была направлена в штрафной изолятор. В коридоре изолятора она ударила в висок инспектора отдела безопасности.

«При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, раскаяние, принесение извинений, состояние её здоровья, а также отягчающее обстоятельство – рецидив преступлений», – отметили в суде.

Приговор ещё не вступил в силу.
УФСИН
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Комментарии (1)

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Как гость
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Сначала новые
народ
36 минут назад
всех этих дармоедов с тюрм на СВО. там работы всякой найдется... А не налоги наши прожирать.
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