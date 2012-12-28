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Происшествия
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сегодня, 11:38
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Осужденная за кражу 35-летняя липчанка ударила в висок сотрудника колонии
И выслушала очередной приговор — за применение насилия в отношении сотрудника места лишения свободы.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, осужденная за кражу к 2 годам 4 месяцам лишения свободы женщина 26 июля 2023 года в исправительной колонии №7 УФСИН России по Липецкой области за нарушение установленного порядка была направлена в штрафной изолятор. В коридоре изолятора она ударила в висок инспектора отдела безопасности.
«При назначении наказания суд признал смягчающими обстоятельствами признание вины, раскаяние, принесение извинений, состояние её здоровья, а также отягчающее обстоятельство – рецидив преступлений», – отметили в суде.
Приговор ещё не вступил в силу.
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