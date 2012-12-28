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В России
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сегодня, 11:34

ФСБ сообщила о попытке угнать российский бомбардировщик

По версии федеральной службы безопасности, украинская разведка хотела завербовать российского пилота, чтобы тот переправил бомбардировщик Ту-22М3 на Украину. 

8 июля ФСБ России заявила о пресечении попытки украинских спецслужб по угону дальнего стратегического бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России. 

«Украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине.

В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ «Озерное», — говорится в сообщении ведомства.

Позже пресс-служба ФСБ раскрыла детали операции: сотрудники украинской разведки предложили российскому летчику за угон Ту-22М3 три миллиона долларов и гражданство Италии.

«Летчик рассказал, что в Telegram ему написал неизвестный с угрозами в адрес его семьи. Сначала незнакомец потребовал, чтобы летчик сжег авиатехнику и дал данные по самолетам, а затем предложил перегнать Ту-22М3 на Украину за 3 миллиона долларов и гражданство Италии. Военнослужащий доложил об этом начальству», — цитирует РБК сообщение федеральной службы безопасности.

угон самолета
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