«Не слышу выкриков «Ура!»: все подсудимые по делу игорной мафии пошли после приговора домой
Строительством ЖК на месте снесенной гостиницы «Турист» заинтересовался президент союза архитекторов России
Познакомился, пригласил домой и остался без телефона и банковской карты: рандеву завершилось кражей
Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту
Ельчанин получил 11 лет за убийство и 12 лет — за покушение на убийство, но остался на свободе
В России
65
сегодня, 11:34
ФСБ сообщила о попытке угнать российский бомбардировщик
По версии федеральной службы безопасности, украинская разведка хотела завербовать российского пилота, чтобы тот переправил бомбардировщик Ту-22М3 на Украину.
«Украинская разведка намеревалась завербовать российского военного летчика за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии, склонить к осуществлению перелета и посадке ракетоносца на Украине.
В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками получены сведения, которые помогли нашим Вооруженным силам нанести огневое поражение по аэродрому ВСУ «Озерное», — говорится в сообщении ведомства.
Позже пресс-служба ФСБ раскрыла детали операции: сотрудники украинской разведки предложили российскому летчику за угон Ту-22М3 три миллиона долларов и гражданство Италии.
«Летчик рассказал, что в Telegram ему написал неизвестный с угрозами в адрес его семьи. Сначала незнакомец потребовал, чтобы летчик сжег авиатехнику и дал данные по самолетам, а затем предложил перегнать Ту-22М3 на Украину за 3 миллиона долларов и гражданство Италии. Военнослужащий доложил об этом начальству», — цитирует РБК сообщение федеральной службы безопасности.
0
0
0
0
0
Комментарии