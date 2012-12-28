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сегодня, 11:25
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«Наведите порядок на Передельческой!»

Липчане жалуются на состояние дороги, мусор и исчезновение остановки.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Передельческой (Левобережный округ), которые пожаловались сразу на несколько проблем.

Два месяца назад с улицы убрали остановочный павильон и киоск. 

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Также липчане недовольны ямами на дорогах и несанкционированными свалками.

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«Вот, что осталось у нас от остановки, такая у нас дорога, и живем в кучах мусора, который лежит ещё с прошлого года. Будьте добры, помогите нам восстановить остановку и киоск, в который мы ходили за продуктами», — говорится в комментариях к фотографиям.

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«Часть мусора, указанного в обращении, была вывезена в рамках акции «Чистый четверг». Вывоз будет продолжен. Состояние дороги неоднократно обсуждалось с жителями и депутатом, который обещал добиться её отсыпки крошкой/срезом в текущем году. Остановка была демонтирована потому, что она являлась частью конструкции с торговым павильоном», — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.

благоустройство
дороги
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Позитив
46 минут назад
Интересно, а мусор вам кто-то подкидывает или сами все загадили???
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Сергей
49 минут назад
Жаловался в гжи на упровляющую компанию Перспектива, что у нас в доме по адресу : Гагарина 2 нет с ноября 2023 дворника и во дворе горы мусора лежат, так деетель с гжи написал что всё хорошо в ответе, зачем нужна данная организация (гжи) , я не понимаю, Прокуратуру вообще не реагирует на ситуацию это какой-то заколдованный круг в липецке.
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может так
54 минуты назад
В Европе таких свалок из веток и старых диванов наверное нет. Там бы всё быстренько сожгли в камине. Видел такое в фильме"Брат",там дружелюбный афроамериканец,ловко подкидывал в очаг остатки антикварного стула.
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не-а чё
сегодня, 11:47
Мусор наверняка накидал европейцы,наши на такое неспособны.
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Какие там
сегодня, 11:37
Могут быть липчане, там цигане одни
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