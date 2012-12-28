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Общество
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сегодня, 11:25
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«Наведите порядок на Передельческой!»
Липчане жалуются на состояние дороги, мусор и исчезновение остановки.
Два месяца назад с улицы убрали остановочный павильон и киоск.
Также липчане недовольны ямами на дорогах и несанкционированными свалками.
«Вот, что осталось у нас от остановки, такая у нас дорога, и живем в кучах мусора, который лежит ещё с прошлого года. Будьте добры, помогите нам восстановить остановку и киоск, в который мы ходили за продуктами», — говорится в комментариях к фотографиям.
«Часть мусора, указанного в обращении, была вывезена в рамках акции «Чистый четверг». Вывоз будет продолжен. Состояние дороги неоднократно обсуждалось с жителями и депутатом, который обещал добиться её отсыпки крошкой/срезом в текущем году. Остановка была демонтирована потому, что она являлась частью конструкции с торговым павильоном», — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
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