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В России
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3 минуты назад
В России супруги стали чаще оформлять совместные завещания
«Этот инструмент появился в нашей стране пять лет назад — летом 2019 года. Составить общее завещание может только пара, связанная узами брака. В случае развода или если брак признан недействительным, совместное завещание утрачивает силу», — напомнили в ФНП.
Раньше, даже если супруги владели имуществом совместно, каждый из них мог распорядиться только своей долей. Теперь у них есть возможность составить одно завещание на двоих.
«Как правило, такой формат выбирают супруги, которые не первый год вместе и между которыми есть высокий уровень доверия. Один из распространенных вариантов совместных завещаний — это завещание, которым определяется режим раздельной собственности пережившего супруга, то есть когда всё имущество становится его личной собственностью, как по брачному договору», — добавили там.
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