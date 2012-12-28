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В России
5
6 минут назад

Метеорологи назвали сроки жаркой погоды в регионах России

Жаркая погода в средней полосе России может сохраняться еще до двух недель, рассказали метеорологи газете «Известия»

В Москве и области жара продлится до 20 июля включительно, сказала «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Не каждый день максимальная температура будет достигать отметки в 30-31 градус, но будут преобладать значения в 27-29 градусов, что для города уже соответствует жаркое погоде», — пояснила она.

По области, по ее словам, будет преобладать температура воздуха в 24-29 градусов тепла.

Как минимум до конца этой недели температуры выше нормы ожидаются также в южной половине европейской части России, добавил руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов. Столбики термометра уже в начале недели поднялись до 30-35 градусов в Воронеже, Курске, Белгороде, Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском краях, на Северном Кавказе. В Калмыкии и Астраханской области они достигли отметки в 42 градуса. Повышение температуры ожидается к концу недели и в Санкт-Петербурге: она достигнет 25-27 градусов. 

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