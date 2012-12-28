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Происшествия
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30 минут назад
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В киоске торговали водкой: предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей
Пять бутылок водки уничтожат.
По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре 2023 года в киоске на улице Студенческий городок была продана бутылка водки с этикеткой «Гжелка». В ходе осмотра помещения полицией было обнаружено и изъято еще четыре такие бутылки.
Теперь предпринимателя оштрафовали, а пять бутылок водки направят на уничтожение.
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