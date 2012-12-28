В киоске торговали водкой: предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей

Пять бутылок водки уничтожат.

Арбитражный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя на 50 тысяч рублей по части второй статьи 14.17.1КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем)».По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре 2023 года в киоске на улице Студенческий городок была продана бутылка водки с этикеткой «Гжелка». В ходе осмотра помещения полицией было обнаружено и изъято еще четыре такие бутылки.Теперь предпринимателя оштрафовали, а пять бутылок водки направят на уничтожение.