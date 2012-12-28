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30 минут назад
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В киоске торговали водкой: предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей

Пять бутылок водки уничтожат.

Арбитражный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя на 50 тысяч рублей по части второй статьи 14.17.1КоАП РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем)».

По данным объединённой пресс-службы судебной системы Липецкой области, в ноябре 2023 года в киоске на улице Студенческий городок была продана бутылка водки с этикеткой «Гжелка». В ходе осмотра помещения полицией было обнаружено и изъято еще четыре такие бутылки.

Теперь предпринимателя оштрафовали, а пять бутылок водки направят на уничтожение.
торговля
алкоголь
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Дед
16 минут назад
Обычно штраф 500 тысяч,а тут всего 50 странно.
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Адвокат Черный
9 минут назад
Значит, качество продукции на высоте!!!
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Адвокат Черный
19 минут назад
Не удивлюсь, что качество будет на высоте! Может быть даже лучше, чем из магазина с акцизной маркой. Которая составляет процентов 30 от розничной цены.
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Адвокат Черный
20 минут назад
Зачем уничтожать!? Надо провести всестороннюю экспертизу. Методом дегустации.
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сосед
20 минут назад
Терешковой 28/4 киоск торгует круглосуточно!
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