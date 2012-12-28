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В России
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24 минуты назад

В РФ введут штрафы для лихачей на электросамокатах

Предлагается ввести штрафы за управление СИМ в состоянии опьянения, нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди, оставление места ДТП, превышение скорости и другое.

Госдума в ближайшее время рассмотрит в первом чтении законопроект, который усиливает ответственность за нарушение ПДД лицами, использующими средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами. Такое решение принял Совет Госдумы, - сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Предлагается ввести штрафы за управление СИМ в состоянии опьянения, нарушение ПДД, в результате которого пострадали люди, оставление места ДТП, превышение скорости и другие, - говорится на сайте Госдумы.

"В последние несколько лет фиксируется постоянный рост ДТП с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Часто жертвами аварий становятся пожилые люди и дети. Каждое подобное происшествие получает широкий общественный резонанс, депутатам поступают тысячи обращений, граждане требуют повысить ответственность для лихачей. Законопроект, который мы рассмотрим на пленарном заседании на этой неделе, дополняет главу 12 КоАП РФ специальными нормами, устанавливающими ответственность за нарушение Правил дорожного движения РФ лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности, и велосипедистами. За особо грубые нарушения — например, езду в состоянии алкогольного опьянения — штраф может составить до 30 тысяч рублей", — сказал Вячеслав Володин.
электросамокаты
штрафы
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