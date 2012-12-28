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сегодня, 10:02

Госдума поддержит закон о выдворении мигрантов еще по 20 статьям КоАП

Госдума поддержит законопроект о выдворении мигрантов из страны за правонарушения еще по 20 статьям КоАП.

Госдума поддержит законопроект МВД России о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из РФ, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Государственная Дума поддержит проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России еще по 20 статьям КоАП", - написал он в Telegram-канале.

По словам Володина, ГД в кратчайшие сроки рассмотрит предложения кабмина, министерств и ведомств по совершенствованию миграционного законодательства. Он отметил, что для депутатов имеет приоритетное значение совершенствование миграционного законодательства. Володин назвал вопрос контроля за миграцией крайне важным. "Депутаты понимают его остроту: поступает много обращений, тема регулярно звучит в ходе общения с людьми в избирательных округах", - подчеркнул председатель ГД.

Ранее МВД подготовило законопроект, которым предлагает расширить выдворение в отношении мигрантов-нарушителей еще по 20 статьям КоАП. По словам Володина, речь идет о правонарушениях "в области общественного порядка и общественной безопасности". В их числе представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики, мелкое хулиганство, стрельба из оружия с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах.
мигранты
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