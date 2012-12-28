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Ельчанин получил 11 лет за убийство и 12 лет — за покушение на убийство, но остался на свободе

Мужчина был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. А вот в разбое он вообще признан не виновным.

Елецкий городской суд вынес приговор по делу восемнадцатилетней давности. 46-летнего Владимира Вобликова обвиняли в разбойном нападении на семейную пару в 2005 году, попытке убийства мужчины и убийстве его жены. Гособвинитель просил для подсудимого 18 лет лишения свободы, а адвокат — полностью оправдать его подзащитного.

Напомним, по версии следствия, подрабатывающий частным извозом Вобликов узнал, что в частном доме на улице Городской Ельца живет состоятельная семья. Таксист решил ее ограбить. Вечером 25 апреля 2005 года он зашел в дом через открытые двери — хозяева закрывались только на ночь, оставляя свободным доступ своей кошке. Первым под нож попал глава семьи — грабитель напал на него со спины. Потом на крики мужа и шум борьбы выбежала его жена. Ее грабитель также исполосовал клинком. Когда он услышал еще один голос, то сбежал с места преступления. Злоумышленника спугнул взрослый сын хозяев дома, который зашел к родителям в тот вечер. Он вызвал милицию и врачей. Однако медикам удалось спасти только главу семьи — его жена умерла от кровопотери.

Владимир Вобликов был задержан только в 2023 году в связи с получением дополнительных доказательств о причастности к совершению преступлений.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, приговором Елецкого городского суда Липецкой области Вобликов был оправдан по обвинению в разбое (по пункту «в» части 4 статьи 162 УК РФ) за отсутствием в его деянии состава преступления.

А вот в совершении убийства (по части первой статьи 105 УК РФ) он признан виновным и ему назначено 11 лет лишения свободы.

Также мужчина был признан виновным в покушении на убийство (по части третьей статьи 30 – пункту «а» части второй статьи 105 УК РФ) и за это ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Но по решению суда ельчанин был освобожден от назначенного наказания обоим статьям (и за убийство, и за покушение на убийство) в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Приговор ещё не вступил в силу.
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Александр Н.
8 минут назад
Да что же у нас законы дебильные, человека убил, другого покалечил и на свободу продолжай дальше а потом удивляемся почему растёт преступность.
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житель
48 минут назад
вобликовым везёт последнее время.
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да уж
сегодня, 10:21
Красава! Может дальше промышлять. Думаю, сын его простил,за свою убитую маму.
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знал
42 минуты назад
на что шел. теперь чемодан-вокзал.
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