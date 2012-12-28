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В России
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10 минут назад
В РФ будут наказывать за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника
Одно из нарушений, предусматривающих наказание, выгул потенциально опасных пород без поводка и намордника.
Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) статьей, предусматривающей вынесение предупреждения и наложение административного штрафа на граждан до 1500 рублей и до пяти тысяч рублей — для ИП, если правонарушение совершено впервые, а за повторное нарушение — до трех тысяч рублей для граждан и до 10 тысяч — для ИП. Наказывать будут, например, за выгул потенциально опасных пород собак без поводка и намордника. Перечень таких пород утвержден правительством РФ, - говорится на сайте Госдумы.
Предполагается, что рассматривать административные дела и составлять протоколы по ним будут должностные лица органов исполнительной власти, осуществляющих региональный государственный контроль в области обращения с животными.
Павел Крашенинников отметил, что в РФ действует закон об ответственном обращении с животными и им установлены требования к содержанию питомцев, однако наказания за нарушения в федеральном законодательстве нет. Сейчас штрафные санкции предусмотрены лишь в отдельных регионах — законопроектом предлагается вывести их на федеральный уровень.
Достаточно часто люди жалуются на агрессивных домашних животных и на безответственность хозяев. Владельцы гуляют с ними, не учитывая безопасность окружающих, нередки случаи нападения таких животных на детей.
"Применение мер административной ответственности для недобросовестных владельцев животных может стать эффективной предупредительной мерой и уменьшить количество нарушений закона в этой области", — заявил Павел Крашенинников.
"Будем рекомендовать принять законопроект в первом чтении, понимая, что надо его дорабатывать, в том числе, считаю, размер штрафов может быть увеличен. Первое чтение законопроекта может состояться в осеннюю сессию", — уточнил Павел Крашенинников.
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