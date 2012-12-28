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В России
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45 минут назад
В Госдуму внесли закон о расширении перечня кандидатов на должность судьи
В Госдуму внесли законопроект, который расширяет перечень кандидатов на должность судьи. Документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности
По словам автора инициативы, члена Комитета по промышленности Игоря Антропенко, целью законопроекта является восстановление справедливости, поскольку профессиональное развитие юриста должно привести его в итоге к должности либо судьи — вершине правоприменения, либо законотворца, - говорится на официальном сайте Госдумы.
"Мы сейчас, по сути, лишаем человека, получившего образование, например, по направлению подготовки "Судебная и прокурорская деятельность" даже гипотетической возможности претендовать на должность судьи", — подчеркнул депутат.
Законопроект позволяет всем гражданам, имеющим высшее образование по группе специальностей "юриспруденция" и квалификацию "юрист", претендовать на должность судьи. Таким образом, судьей сможет быть любое лицо с высшим юридическим образованием за исключением судебного эксперта. Дополнительно законопроектом устанавливается право лица, имеющего ученую степень доктора юридических наук, также претендовать на занятие должности судьи.
"Полагаю, принятие законопроекта повлияет на то, что вырастет конкурс на занятие должности судьи, что само по себе будет способствовать более качественному отбору претендентов", — заключил Игорь Антропенко.
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