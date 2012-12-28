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В России
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52 минуты назад
Поставки гречихи из РФ в Китай выросли почти в 4 раза
Стоимость поставленной в Китай гречихи составила в общей сложности около 34,5 миллиона долларов.
"Китай увеличил импорт российской гречихи в 4 раза. Согласно данным ГТУ КНР, за первые 5 месяцев 2024 года в страну было импортировано 93,7 тыс. тонн российской гречихи на сумму порядка $34,5 млн", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за аналогичный период 2023 года объем поставок составил 24,1 тыс. тонн стоимостью $12,4 млн.
В сообщении также отмечается, что Россия является единственным поставщиком гречихи в Китай.
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