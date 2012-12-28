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В России
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52 минуты назад

Поставки гречихи из РФ в Китай выросли почти в 4 раза

Стоимость поставленной в Китай гречихи составила в общей сложности около 34,5 миллиона долларов.

Экспорт гречихи из России в Китай в январе - мае 2024 года вырос почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил 93,7 тыс. тонн, - передает ТАСС со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт".

"Китай увеличил импорт российской гречихи в 4 раза. Согласно данным ГТУ КНР, за первые 5 месяцев 2024 года в страну было импортировано 93,7 тыс. тонн российской гречихи на сумму порядка $34,5 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за аналогичный период 2023 года объем поставок составил 24,1 тыс. тонн стоимостью $12,4 млн.

В сообщении также отмечается, что Россия является единственным поставщиком гречихи в Китай.
экономика
гречиха
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