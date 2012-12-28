Количество обращений по вопросам капремонта снизилось на 10%

За первое полугодие 2024 года в адрес ФКР Липецкой области поступило 19 341 обращение от жителей региона, что на 10% меньше, чем в том же периоде 2023 года. На вопросы собственников отвечают сотрудники всех отделов Фонда в соответствии со своими компетенциями.

Более половины вопросов поступило по телефону – 12 695. Телефонные консультации в большинстве случаев осуществляет абонентский отдел.

Для письменных обращений чаще всего собственники используют онлайн-сервисы: электронную почту, сайт https://kapremont48.ru/. Регистрацией, контролем за своевременностью ответов, а также анализом таких обращений заведует отдел организационной и кадровой работы.







Чаще всего жителей интересовали вопросы по состоянию расчетов, смена собственника после покупки квартиры, изменения в квитанциях.

В Фонд капитального ремонта можно обратиться по телефону ЕДС Липецкой области 8-800-450-48-48 (073), ФКР 8(4742) 370-166, письменно по адресу: г. Липецк, ул.Л.Толстого, д. 1, этаж 4, каб. 401, по электронной почте info@kapremont48.ru, через форму обратной связи на сайте www.kapremont48.ru, на страницах Фонда в социальных сетях.

Кроме того, прием граждан по вопросам капитального ремонта ведется в центрах «Мои документы». Если вопрос требует непосредственного участия и.о. генерального директора ФКР Липецкой области Алексея Сергеевича Костина, жители могут записаться на личный прием по телефону 8 (4742) 370-134.







Напоминаем, что срок капремонта жители могут посмотреть самостоятельно на сайте Фонда развития территорий или в личном кабинете ГИС ЖКХ. Узнать в каких домах работы будут проведены в этом году, можно на интерактивной карте.