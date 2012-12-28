День семьи, любви и верности отметили на площади имени Клименкова

Традиционно праздничную программу и подарки жителям округа приготовили депутат областного Совета Ольга Митрохина.

В этом году День семьи, любви и верности отмечается в понедельник, 8 июля. А накануне для жителей своего избирательного округа депутат областного Совета Ольга Митрохина организовала семейный праздник, на который пришли более трехсот жителей района, и взрослые, и дети.

Ольга Митрохина, наверное, первой среди своих коллег по депутатскому корпусу поддержала этот праздник, официально появившийся в календарях в 2008 году. Поэтому в ее округе все знают, что в этот день на улице будет праздник, ведь своих избирателей Ольга Николаевна не подводила никогда.

В этот раз местом семейного праздника была выбрана площадь Клименкова. И неспроста: площадь – объект благоустройства — и сейчас она представляет собой мини-парк — с детскими игровыми площадками, спортивным комплексом, зонами отдыха для пожилых людей. Именно такого нового смысла старой советской площади хотели жители поселка, и их пожелания стали депутатским наказом Митрохиной мэрии.

Ольга Митрохина тепло поздравила жителей округа и напомнила всем пришедшим, что отмечать этот праздник вместе стало уже доброй традицией.

— Семья — это самая большая ценность, это место, где нас любят не за что-то, а вопреки всему! Семья дает нас силы и уверенность. Мы считаем главными ценностями не материальное, а человеческое: любовь и верность. Это окрыляет, держит нас на плаву. Мне хочется каждому из вас пожелать пережить множество приятных моментов, которые может подарить семья. Любите друг друга, берегите друг друга. Цените каждое мгновение, которое можете провести вместе!

Конечно, какой праздник без подарков! Но нужно было немного потрудиться, чтобы их получить. Например, нарисовать всей семьей рисунок на листе ватмана. Темой картины были лето и семья, но нарисовать его надо было только из ладошек всей семьи! Самой красивой картинкой стала та, где из больших пальцев рук получились головки голубей: в итоге из отпечатков получилась целая стая птиц, которых любит русский народ. Кстати, авторы картин объясняли их смысл. Победителей конкурса выбирали как на новгородском вече: криками и аплодисментами.

Гвоздем программы стало чествование семей, у которых в этом году свадебный юбилей. Оказалось, что таких семей — десятки! Откуда Ольга Митрохина узнала об этом? Из конкурса в социальных сетях, который так и назывался Семейные истории.

Например, в этом году фарфоровую свадьбу (20 лет) отмечают Роман и Татьяна Фроловы, у них трое детей, и Денис с Ириной Тонких — трое их детей родились в високосные годы: 2008-м, 2012-м и 2016-м! Самой многодетной на празднике оказалась семья Романа и Екатерины Поляковых: несмотря на жестяную свадьбу, восемь лет в браке, у них уже — шесть детей, четыре мальчика и две девочки. А лучшей, по мнению собравшихся, стала семейная история семья Свиридовых, Евгения и Надежды, у которых в этом году розовая свадьба (10 лет) и которые за это время обзавелись тремя дочерьми: Ангелиной, Вероникой и Елизаветой.

— Мы познакомились, когда я заканчивала 11 класс, на последнем звонке. Но Евгения забирали в армию. Утром после выпускного я в нарядной советской школьной форме поехала в военкомат, надеясь, что Жене дадут отсрочку до осени. Но судьба распорядилась иначе. Начались долгие два года разлуки. Письма, поездки, телефонные разговоры по ночам... Так и пролетело это время. А потом мы сыграли свадьбу! — рассказала историю своей верности жениху Надежда.

Несколько семей вышли к микрофону в полном или почти в полном составе (у кого-то старшие дети уже живут или работают в других городах). Но говорили о секретах семейного счастья почему-то исключительно женщины (а как же мужское главенство, закрепленное Русской Правдой и Домостроем?). Пока их мужья улыбались, жены перечисляли важные вещи, без которых не может быть семьи: любовь, верность, взаимоуважение, терпение…

— Такие праздники, которые устраивает для нас Ольга Митрохина, необычайно важны. Она с нами всегда: в августе, перед школой, организовывает детский праздник для первоклашек всего нашего района, которые уходят домой с портфелями и нужными для обучения канцтоварами, она с нами на Новый год и Рождество, в праздник Победы. Но этот праздник самый дорогой — День семьи, любви и верности! Нужно развивать в России институт семьи, всячески приветствовать многодетность. Беда нашего общества — разводы и неполные семьи. Поэтому такие праздники очень важны. Смотрите, люди оторвались от своих телефонов и телевизоров, взяли детей в охапку, пришли на площадь, увидели тут своих коллег по работе, знакомых, соседей, эмоционально прожили этот вечер! — говорит мать двоих детей, работница Дворца культуры.

Эмоций тут и было и в самом деле через край! Мордашки детям раскрашивали аквагримом, всем желающим надували шарики-колбаски, из которых можно было сделать забавных зверушек, за активное участие в конкурсах награждали сладкими призами, своим пением завораживали публику мальчишка Марк Горбунов и девчонка Анастасия Мельник — несмотря на то, что она учится в 6 классе, голос у нее уже как у Зыкиной!

Кульминацией праздника стал розыгрыш подарков! Участие в нем было самым демократичным: нужно было на бумажке написать свою фамилию и имя, а также номер телефона. Все это опускали в стеклянную банку. Когда же начался сам розыгрыш, его проводили Ольга Митрохина и две девочки. В итоге - многие семьи вернулись домой с подарками. Депутат, кстати, была нарасхват — все наперебой хотели сфотографироваться с организатором праздника.

— Все прошло на ура! Спасибо всем жителям поселка за активное участие в этом, наверное, самом лучшем празднике, Дне семьи, любви и верности! — сказала в конце душевного мероприятия Ольга Митрохина.