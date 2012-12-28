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В России
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59 минут назад
Быстрая утомляемость может сигнализировать о дефиците железа
Профессор биотехнологического университета, доктор медицинских наук Григорий Флакс, поделился своими наблюдениями о том, что постоянная быстрая утомляемость может быть признаком ряда заболеваний.
По его словам, самая распространенная причина неприятных симптомов — дефицит железа.
"Как правило, с жалобами на утомляемость обращаются к неврологу, а при дальнейшем обследовании можно обнаружить заболевания в области кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, фтизиатрии, урологии, эндокринологии, онкологии. Найти причину может только врач, который назначит обследование и изучит результаты анализов", — заявил эксперт.
Специалист отметил, что быстрая утомляемость считается вполне естественной реакцией организма на перегрузки. Важно устраивать принудительный отдых, высыпаться, а во время отпуска переводить нервную систему в режим отдыха.
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