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В России
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44 минуты назад
На Кубани локализовали крупный лесной пожар
К тушению пожара привлечены 84 человека, 12 единиц техники и вертолет МЧС Ка-32.
Происходило горение в Джубгском и Лермонтовском участковом лесничестве. Площадь горения ориентировочно превысила 1 га.
Привлекался вертолет МЧС России Ка-32, а также 12 единиц техники и 84 человека.
Ранее сообщалось, что пламя охватило склон горы. По словам очевидцев, пожар вспыхнул после того, как неизвестные запустили две сигнальные ракеты.
Известно, что рядом расположены базы отдыха. Как сообщили местные власти, там прошла эвакуация. Угрозы частным домам нет, - передает РЕН ТВ.
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