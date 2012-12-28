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В Липецке оглашают приговор по делу игорной мафии
Происшествия
В Липецкую область возвращается сухая и жаркая погода
Погода в Липецке
435 снятых с липчан клещей оказались заразными
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На двух десятках улиц отключат холодную воду
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В России
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сегодня, 11:04

В Москве умерла народная артистка СССР Марина Кондратьева

В Москве умерла народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева.

Народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Марина Кондратьева умерла в возрасте 90 лет, - рассказала ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"Народная артистка СССР, прима-балерина и педагог Большого театра Марина Викторовна Кондратьева сегодня ночью ушла из жизни в возрасте 90 лет", - сообщила она, уточнив, что о датах прощания и похорон сообщат позднее.

Марина Кондратьева родилась 1 февраля 1934 году в Санкт-Петербурге. В 1952-1980 годы была солисткой балетной труппы Большого театра. Первая исполнительница партий Водяницы ("Конек-Горбунок" в постановке Александра Радунского), Музы ("Паганини" в постановке Леонида Лавровского). Также в числе исполненных ею партий - Золушка в одноименном балете Сергея Прокофьева, Мария в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Гаянэ в одноименном балете Арама Хачатуряна. С 1980 года Марина Кондратьева являлась балетмейстером-репетитором Большого театра. Народная артистка СССР была также награждена орденами "Знак Почета" (1959) и Почета (2001). Являлась лауреатом V Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Варшава, Польша, 1955), премии "Золотая маска" в почетной номинации "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" (2023).
Марина Кондратьева
артистка
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