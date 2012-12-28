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Общество
Не жалуйся, что очень жарко — могло бы ведь и хуже быть
Неделя 48
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области сухо и до +29
Погода в Липецке
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сегодня, 11:45

Воронежский губернатор ввел режим ЧС после атаки дронов

Режим ЧС введен в границах Подгоренского района Воронежской области после происшествия с украинским беспилотником, детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее глава региона сообщал, что ПВО уничтожила несколько беспилотников над Воронежской областью, при падении их остатков загорелся склад, произошла детонация, информации о пострадавших не было.

"Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается", - написал Гусев.

В результате одного из взрывов загорелась хозяйственная постройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет. Также перекрыт участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт, идет эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств.
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